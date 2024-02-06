У спецслужбах України виявили російських шпигунів: в СБУ повідомили подробиці

Зловмисникам вже обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою

Служба безпеки України знешкодила ще одну групу російських шпигунів. Виявилося, що один з агентів ФСБ РФ раніше проходив службу в ГУР та "зливав" агресору особисті дані українських захисників.

Про це повідомила прес-служба СБУ. Подробиці з’явилися на офіційному каналу в Telegram.

Інший фігурант, співробітник СБУ, розвідував для окупантів геолокації фортифікаційних споруд та інженерних загороджень поблизу берегової лінії Одещини.

Слідство встановило, що ФСБ РФ, вербуючи учасників групи, погрожувала вбивством їх сімей. За кожне виконане завдання зловмисники отримували гроші від ворожої країни.

Наразі слідчі СБУ вже повідомили п'ятьом учасникам російської агентурної мережі про підозру за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Їм вже обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Розслідування триває. Всі ворожі поплічники будуть притягнені до відповідальності.

Раніше "Телеграф" повідомив, що СБУ затримала у Києві агента ФСБ. Чоловік шпигував за Третьою штурмовою бригадою, щоб передати окупантам локації її запасних командних пунктів, зливав росіянам координати ключових енерго- та теплогенеруючих підприємств, а також хотів працювати на одному з важливих заводів.