Номер один для военкомата: кто из украинцев получит повестку в первую очередь в феврале

Таких категорий существует несколько

Украине продолжается действие всеобщей мобилизации из-за чего многие наши граждане и дальше будут получать повестки от военкоматов. При этом, некоторые категории военнообязанных могут быть востребованными для армии больше, чем другие.

"Телеграф" рассказывает о том, кого сейчас могут мобилизовать в первую очередь. Таких категорий существует несколько.

Прежде всего стоит отметить, что по словам начальника управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Романа Горбача, во время общей мобилизации прежде всего призывают мужчин с боевым опытом, а затем уже тех, кто нужен для соответствующих специальностей.

Кроме того, как ранее мы уже писали, в ВСУ большой запрос на граждан, которые на высоком уровне владеют иностранными языками: английским, французским или немецким.

А недавно командующий подготовкой Командования Сухопутных войск ВСУ генерал-майор Виктор Николюк рассказал, что прямо сейчас Силам обороны наиболее необходима пехота.

"Это та пехота, которая идет вперед, которая штурмует, которая закрепляется в окопе, удерживает позиции, и пехота заходит на враждебные позиции, отбивает врага", – объяснил Николюк.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие специальности хотят принудить к обязательной военной подготовке.