Номер один для військкомату: хто з українців отримає повістку в першу чергу у лютому

Таких категорій існує кілька

Україні триває дія загальної мобілізації, через що багато наших громадян і далі отримуватимуть повістки від військкоматів. При цьому деякі категорії військовозобов’язаних можуть бути затребуваними для армії більше, ніж інші.

"Телеграф" розповідає про те, кого зараз можуть мобілізувати в першу чергу. Таких категорій є декілька.

Насамперед варто зазначити, що за словами начальника управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Романа Горбача, під час загальної мобілізації в першу чергу призивають чоловіків із бойовим досвідом, а потім уже тих, хто потрібний для відповідних спеціальностей.

Крім того, як раніше ми вже писали, у ЗСУ великий запит на громадян, які на високому рівні володіють іноземними мовами: англійською, французькою чи німецькою.

А нещодавно командувач підготовкою Командування Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Віктор Ніколюк розповів, що прямо зараз Силам оборони найбільш потрібна піхота.

"Це та піхота, яка йде вперед, яка штурмує, яка закріплюється в окопі, утримує позиції, і піхота заходить на ворожі позиції, відбиває ворога", – пояснив Ніколюк.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, які спеціальності хочуть змусити до обов’язкової військової підготовки.