F-16 Fighting Falcon или F-18 Hornet? Какой самолет нужен Воздушным силам Украины

Пока в предпочтениях летчиков пальму первенства держит F-16 и есть почему

В соцсетях вспыхнул скандал, связанный с якобы отказом Украины от снимаемых с вооружения в Австралии самолетов F-18, информация о возможности поставки которых обсуждалась еще в 2023 году.

"Телеграф" выяснял, есть ли почва под этими разговорами и какой самолет для нашей страны был бы лучшим вариантом. Ведь самолетом, который Воздушные силы Украины уже точно получат, станет американский F-16.

F-16 или F-18 – что лучше?

Если сравнивать основные показатели F-18 Hornet и F-16 Fighting Falcon, то окажется, что они не так уж сильно отличаются, правда при этом относятся к разным классам истребителей. Так, "Шершень" является палубным, то есть, используется с авианосцев и потому имеет ряд отличий, главное из которых – два двигателя. Это нужно потому, что F-18 летает над морем и ему желательно иметь два двигателя для повышения живучести, чтобы гарантированно вернуться на авианосец.

В результате, из-за двух двигателей Hornet тяжелее – 10,4 тонны пустой и 23,7 тонны при максимальной нагрузке (9,5 и 21,5 тонн соответственно у Fighting Falcon) что делает его летные характеристики хуже:

максимальная скорость: 1915 км/ч — у F-18 и 2178 км/ч — у F-16;

максимальный потолок: 15 000 метров и 15240 метров в пользу F-16;

максимальная дальность полета: 2000 км (с дополнительными топливными баками — более 3000 км, но тогда придется ставить меньше оружия) и 4000 км — в пользу "Боевого сокола", поскольку два двигателя потребляют и вдвое больше топлива. И даже 2 тонны преимущества F-18 в весе не позволяют серьезно увеличить вес горючего, если не делать это в ущерб вооружению.

При этом состав и количество вооружения в целом сопоставимы – это 20-мм шестиствольная авиационная пушка, ракеты класса "воздух — воздух", "воздух — поверхность" и авиабомбы.

Что лучше F16 или F-18

Их просто больше — почему основным вариантом для Украины стал F-16

Основным минусом F/A-18 в условиях войны в Украине является их количество и ремонтопригодность. Дело в том, что Hornet не производят с 1988 года в США и с 1990-го — в Австралии. То есть, в случае поломки брать запчасти неоткуда, кроме как с других самолетов, которых всего было выпущено около 2000 единиц.

В то же время F-16 производят с 1978 года, то есть 45 лет, и восполнить их потери намного проще, тем более что и произведено их было более 4600 единиц.

Также, как ранее неоднократно сообщало командование Воздушных сил ВСУ и его спикер Юрий Игнат, Украина пытается получить многоцелевой универсальный самолет, который сможет завоевать преимущество в небе, противостоять авиации оккупантов, поддержать наземные силы и обеспечить защиту воздушного пространства в акваториях Черного и Азовского морей.

Решение о получении и постановке на вооружение авиации Воздушных сил западного самолета поколения 4+ принималось в тесных консультациях с западными партнерами. Было принято решение в пользу F-16 – самого реалистичного кандидата, который должен стать основным боевым самолетом на вооружении Воздушных сил. И сейчас украинские летчики уже овладевают их управлением. Но вместе с тем рассматривают и другие варианты усиления ВСУ, в частности, шведский Saab JAS 39 Gripen.

Как сообщалось ранее, первые F-16 должны поступить в Украину уже в текущем году. А вместе с ними — запчасти и соответствующая инфраструктура.