F-16 Fighting Falcon чи F-18 Hornet? Який літак потрібен Повітряним силам України

Поки що у перевагах льотчиків пальму першості тримає F-16 і є чому

У соцмережах спалахнув скандал, пов’язаний з нібито відмовою України від літаків F-18, які знімаються з озброєння в Австралії, інформація про можливість постачання яких обговорювалася ще в 2023 році.

"Телеграф" з’ясовував, яке підґрунтя під цими розмовами і який літак для нашої країни був би найкращим варіантом. Адже літаком, який Повітряні сили України точно отримають, стане американський F-16.

F-16 чи F-18 – що краще?

Якщо порівнювати основні показники F-18 Hornet і F-16 Fighting Falcon, то виявиться, що вони не дуже сильно відрізняються, правда при цьому ставляться до різних класів винищувачів. Так, "Шершень" є палубним, тобто використовується з авіаносців і тому має низку відмінностей, головна з яких – два двигуни. Це потрібно тому, що F-18 літає над морем і бажано мати два двигуни для підвищення живучості, щоб гарантовано повернутися на авіаносець.

В результаті, через два двигуни Hornet важче — 10,4 тонни порожній і 23,7 тонни при максимальному навантаженні (9,5 і 21,5 тонн відповідно у Fighting Falcon), що робить його льотні характеристики гіршими:

максимальна швидкість: 1915 км/год — у F-18 і 2178 км/год — у F-16;

максимальна стеля польоту: 15 000 метрів та 15240 метрів на користь F-16;

максимальна дальність польоту: 2000 км (з додатковими паливними баками — понад 3000 км, але тоді доведеться ставити менше зброї) та 4000 км — на користь "Бойового сокола", оскільки два двигуни споживають і вдвічі більше за паливо. І навіть 2 тонни переваги F-18 у вазі не дозволяють серйозно збільшити вагу пального, якщо не робити це на шкоду озброєнню.

При цьому склад і кількість озброєння загалом можна порівняти – це 20-мм шестиствольна авіаційна гармата, ракети класу "повітря — повітря", "повітря — поверхня" та авіабомби.

Що краще F16 або F-18

Їх просто більше – чому основним варіантом для України став F-16

Основним мінусом F/A-18 в умовах війни в Україні є їхня кількість та ремонтопридатність. Справа в тому, що Hornet не виробляють із 1988 року в США і з 1990-го — в Австралії. Тобто, у разі поломки брати запчастини нємає де, крім інших літаків, яких всього було випущено близько 2000 одиниць.

У той же час F-16 виробляють з 1978 року, тобто 45 років, і заповнити їх втрати набагато простіше, тим більше, що й вироблено їх було понад 4600 одиниць.

Також, як раніше неодноразово повідомляло командування Повітряних сил України та його речник Юрій Ігнат, Україна намагається отримати багатоцільовий універсальний літак, котрий зможе завоювати перевагу в небі, протистояти ПВС окупантів у повітрі, підтримати наземні сили та забезпечити захист в повітряному просторі в акваторіях Чорного та Азовського морів.

Рішення про отримання і постановку на озброєння авіації Повітряних Сил західного літака покоління 4+ приймалось в тісних консультаціях із західними партнерами. Було прийнято рішення на користь F-16 — найреалістичнішого кандидата, який має стати основним бойовим літаком на озброєнні ПС. І нині українські льотчики уже опановують їх в повітрі. Але разом із тим розглядаються й інші варіанти для посилення, зокрема шведський Гріппен!

Як повідомлялося раніше, перші F-16 мають надійти в Україну вже цього року. А разом із ними — запчастини та відповідна інфраструктура.