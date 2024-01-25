Еще одна страна скоро подпишет с Украиной договор о гарантиях безопасности: подробности

В Берлине считают, что вопрос будет финализирован в ближайшее время

Украина и Германия вскоре могут согласовать двустороннее соглашение о безопасности – такое же, которое уже подписала с Киевом Великобритания. В ближайшее время договоренности выйдут на финальный промежуток пути.

Об этом сказал канцлер Германии Олаф Шольц во время пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, сообщается на сайте правительства ФРГ. Указано, что 24 января Шольц разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским и главной темой были гарантии безопасности.

"Я предполагаю, что мы в ближайшее время это финализуем… Природа вопроса требует того, чтобы мы оба говорили об этом, когда мы вместе завершим работу над документом, а не до того, как он будет завершен. Но у меня есть ощущение, что мы на этом пороге завершения переговоров", – отметил Шольц.

Ранее "Телеграф" писал, что в июле 2023 года страны-члены "Большой семерки" на саммите в Вильнюсе официально объявили о гарантиях безопасности для Украины. Сама декларация под названием "Совместная декларация о поддержке Украины" была рамочным документом. После этого должно было быть заключение системы двусторонних договоров о безопасности между Украиной и отдельными странами-гарантами, объединенных рамками многостороннего взаимодействия.

Польша недавно присоединилась к декларации стран "Группы семи" о "гарантиях безопасности" для Украины. Она стала 33-й страной в списке. До этого первую договоренность с Украиной подписала Британия – этот документ стал историческим.