Ще одна країна скоро підпише з Україною договір про безпекові гарантії: подробиці

У Берліні вважають, що питання буде фіналізовано найближчим часом

Україна та Німеччина незабаром можуть погодити двосторонню угоду про безпеку – таку ж, яку вже підписала з Києвом Велика Британія. Найближчим часом домовленості вийдуть на фінальний проміжок шляху.

Про це сказав канцлер Німеччини Олаф Шольц під час пресконференції з премʼєр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, повідомляється на сайті уряду ФРН. Вказано, що 24 січня Шольц розмовляв з президентом України Володимиром Зеленським і головною темою були саме гарантії безпеки.

"Я припускаю, що ми найближчим часом це фіналізуємо… Природа питання потребує того, щоб ми обидва говорили про це, коли ми разом завершимо роботу над документом, а не до того, як його буде завершено. Але в мене є відчуття, що ми на порозі завершення перемовин", – зазначив Шольц.

Раніше "Телеграф" писав, що у липні 2023 року країни-члени "Великої сімки" на саміті у Вільнюсі офіційно оголосили про гарантії безпеки для України. Сама декларація під назвою "Спільна декларації про підтримку України" була рамковим документом. Після цього мало бути укладення системи двосторонніх договорів про безпеку між Україною та окремими країнами-гарантами, об'єднаних рамками багатосторонньої взаємодії.

Нещодавно Польща приєдналася до декларації країн "Групи семи" про "гарантії безпеки" для України. Вона стала 33-ю країною у списку. А до цього першу домовленість з Україною підписала Британія – цей документ став історичним.