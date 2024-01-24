"Ради родины и будущего России": ЦРУ выпустило ролик для вербовки жителей РФ

По словам американских разведчиков, россияне охотно интересуются возможностью сотрудничества

Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) решило бороться с российской агрессией их же методами. Американцы записали видео по типу российской пропаганды, чтобы завербовать сотрудников российских спецслужб стать двойными агентами Вашингтона.

Об этом сообщает Reuters. Американские специалисты отмечают, что часть россиян недовольна войной с Украиной и спецслужбы не упускают такой возможности.

Видео на русском языке опубликовали на официальных каналах ЦРУ в социальных сетях. При помощи ролика пытаются достучаться до "патриотичных россиян", которые работают в спецслужбах РФ, но чувствуют себя преданными. В ролике поднимают тему коррупции в элитных кругах, плохое оснащение и снабжение российской армии.

"Окружающие вас, возможно, не хотят слышать правду. Но мы хотим. Вы не бессильны", — говорится в вербовочном видео.

Главный персонаж видео — это 35-летний бывший десантник, который сейчас является сотрудником российской военной разведки. Он любит Россию, но под меланхоличную музыку рассуждает о том, хватит ли ему сил противостоять беспределу внутри армии и внутри страны. Мужчина заявляет, что понял, где находится главный враг — он внутри страны в виде "российской военной разведки". Поэтому сотрудничать с ЦРУ нужно ради светлого будущего России, ее еще можно якобы спасти от нынешних проблем.

"Высшее руководство распродало страну за дворцы и яхты в то время, когда наши солдаты жуют гнилую картошку и стреляют из доисторического оружия. Наш народ вынужден давать взятки, чтобы просто найти работу", — говорит мужчина в то время, как на фоне мрачная русская зима сменяется олигархами в дорогих лимузинах и ресторанах.

Персонаж подчеркивает, что именно его любовь к родине подтолкнула его сотрудничать с ЦРУ. На последнем кадре изображен хорошо одетый мужчина, который связывается с американской спецслужбой из заснеженного двора.

Представитель ЦРУ на условиях анонимности заявил, что это не первое и не последнее подобное видео. На YouTube-канале ЦРУ есть ряд подобных видеороликов. По его словам, после такого действительно наблюдается большой интерес со стороны россиян к сотрудничеству с иностранными спецслужбами.

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