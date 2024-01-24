"Заради батьківщини та майбутнього Росії": ЦРУ випустило ролик для вербування жителів РФ

За словами американських розвідників, росіяни охоче цікавляться можливістю співробітництва

Центральне розвідувальне управління США (ЦРУ) вирішило боротися з російською агресією їхніми методами. Американці записали відео на кшталт російської пропаганди, щоб завербувати співробітників російських спецслужб стати подвійними агентами Вашингтона.

Про це повідомляє Reuters. Американські фахівці зазначають, що частина росіян незадоволена війною з Україною та спецслужби не втрачають такої можливості.

Відео російською мовою опублікували на офіційних каналах ЦРУ у соціальних мережах. За допомогою ролика намагаються достукатися до "патріотичних росіян", які працюють у спецслужбах РФ, але почуваються зрадженими. У ролику порушують тему корупції в елітних колах, погане оснащення та постачання російської армії.

"Ті, хто вас оточує, можливо, не хочуть чути правду. Але ми хочемо. Ви не безсилі", - йдеться у вербувальному відео.

Головний персонаж відео – це 35-річний колишній десантник, який зараз є співробітником російської військової розвідки. Він любить Росію, але під меланхолійну музику розмірковує про те, чи вистачить йому сил протистояти беззаконню всередині армії та всередині країни. Чоловік заявляє, що зрозумів, де знаходиться головний ворог — він усередині країни у вигляді "російської військової розвідки". Тому співпрацювати з ЦРУ потрібно заради світлого майбутнього Росії, її ще можна врятувати від нинішніх проблем.

"Вище керівництво розпродало країну за палаци та яхти в той час, коли наші солдати жують гнилу картоплю і стріляють з доісторичної зброї. Наш народ змушений давати хабарі, щоб просто знайти роботу", — каже чоловік у той час, як на тлі похмура російська зима змінюється олігархами у дорогих лімузинах та ресторанах.

Персонаж наголошує, що саме його любов до батьківщини підштовхнула його до співпраці з ЦРУ. На останньому кадрі зображено добре одягненого чоловіка, який зв’язується з американською спецслужбою із засніженого двору.

Представник ЦРУ на умовах анонімності заявив, що це не перше і не останнє відео. На YouTube-каналі ЦРУ є низка подібних відеороликів. За його словами, після такого справді спостерігається великий інтерес з боку росіян до співпраці з іноземними спецслужбами.

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