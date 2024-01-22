США взяли за глотку? Турция резко сократила поставки в Россию товаров "двойного назначения"

Экспорт товаров двойного назначения снизился как минимум на 40 процентов

Турция с конца 2023 г. начала резко снижать объемы поставок в Россию оборудования и электроники, которые являются так называемыми "товарами двойного назначения" – могут применяться как для гражданского, так и для военного производства. Вероятно, это произошло после того, как США начали очень жестко требовать от третьих стран соблюдения режима санкций против России в торговых и финансовых операциях.

Об этом пишет издание Forbes. По данным журнала, с начала войны российских террористов в Украине объем поставок таких товаров в РФ из Турции вырос до заоблачных значений, в 2023 году в шесть раз превысив показатели 2021 года.

Но с декабря 2023 года началось сворачивание поставок. Сезонностью, говорится в материале, это объяснить вряд ли возможно, поэтому единственный вариант – это влияние США на турецкое правительство.

С декабря 2023 г. поставки россиянам ряда важных товаров – полупроводников, электронного и оптического оборудования, печатных плат и оборудования для связи – упали по меньшей мере на 40%. В ноябре 2023 года РФ получила товаров на 8,4 млн. долларов США против 13,9 млн. в сентябре и 15 млн. в марте этого же года.

Под удар попали преимущественно товары, оказавшиеся в санкционных списках США и Европейского союза – а незадолго до этого в Анкаре побывала делегация американских чиновников, возглавляемая заместителем министра финансов США Брайаном Нельсоном. Он же – куратор финансовой разведки Минфина и возглавляет отдел борьбы с финансовым терроризмом.

Однако радоваться рано – Турция резко увеличила экспорт товаров двойного назначения в Казахстан, который декларирует соблюдение санкций, но на самом деле ведет торговлю с РФ и Узбекистана, то есть можно предположить, что поставки были переориентированы. А общие объемы турецкого импорта в РФ все равно вдвое преувеличивают довоенные.

Напомним, что это уже не первый "удар в псину" россиянам за последнее время. Недавно банки ряда дружественных России решили усилить контроль над финансовыми операциями на фоне роста опасений относительно возможности попасть под санкции Запада.

До этого президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден подписал указ об экономических мерах против финансовых учреждений, помогающих России покупать подсанкционные военные товары. Ужесточение санкций коснется банков, страховых компаний, депозитарных учреждений и т.д.