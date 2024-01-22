США узяли за горлянку? Туреччина різко скоротила постачання в Росію товарів "подвійного призначення"

Експорт товарів подвійного призначення знизився щонайменше на 40 відсотків

Туреччина з кінця 2023 року почала різко знижувати обсяги постачання до Росії обладнання та електроніки, які є так званими "товарами подвійного призначення" – можуть застосовуватися як для цивільного, так і для військового виробництва. Ймовірно, це сталося після того, як США почати дуже жорстко вимагати від третіх країн дотримання режиму санкцій проти Росії у торгівельних та фінансових операціях.

Про це пише видання Forbes. За даними журналу, з початку війни російських терористів в Україні обсяг постачань таких товарів до РФ з Туреччини зріс до захмарних значень, у 2023 році у шість разів перевищивши показники 2021 року.

Але з грудня 2023 року почалося згортання постачань. Сезонністю, зазначається у матеріалі, це пояснити навряд чи можливо, тому єдиний варіант – це вплив США на турецький уряд.

З грудня 2023 року постачання росіянам низки важливих товарів – напівпровідників, електронного та оптичного обладнання, друкованих плат та обладнання для зв’язку – впало щонайменше на 40%. У листопаді 2023 року РФ отримала товарів на 8,4 млн доларів США проти 13,9 млн у вересні та 15 млн у березні цього ж року.

Під удар потрапили переважно товари, які опинилися у санкційних списках США та Європейського союзу – а незадовго до цього в Анкарі побувала делегація американських посадовців, яку очолював заступник міністра фінансів США Браян Нельсон. Він же – куратор фінансової розвідки Мінфіну та очолює відділ боротьби з фінансовим тероризмом.

Проте радіти рано – Туреччина різко збільшила експорт товарів подвійного призначення до Казахстану, який декларує дотримання санкцій, але насправді веде торгівлю з РФ, та Узбекистану, тобто можна припустити, що постачання були переорієнтовані. А загальні обсяги турецького імпорту до РФ все одно у два рази перебільшують довоєнні.

Нагадаємо, що це вже не перший "удар в псіну" росіянам за останній час. Нещодавно банки низки дружніх Росії країн вирішили посилити контроль над фінансовими операціями на тлі зростання побоювань щодо можливості потрапити під санкції Заходу.

До цього президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підписав указ про економічні заходи щодо фінансових установ, які допомагають Росії купувати підсанкційні військові товари. Посилення санкцій торкнеться банків, страхових компаній, депозитарних установ тощо.