Россияне накрыли Крухово "Градами": погиб человек, разрушены дома и детсад (фото)

Филашкин призвал местных жителей эвакуироваться

Сегодня, 21 января, армия РФ вновь обстреляла гражданскую объекты Украины. Под удар оккупантов попал город Курахово (Донецкая область).

Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин. По его данным, россияне применили для удара по городу РСЗО "Град". Попали в жилую застройку. На месте попадания погиб 31-летний мужчина.

"Ударом поврежден детсад и несколько частных домов, загорелся пожар, который спасатели уже потушили. Точные последствия атаки устанавливаем", — говорит он.

Также Филашкин призвал местных жителей эвакуироваться и опубликовал фото с места событий.

Напомним, ранее мы писали о том, что сегодня утром произошел мощный обстрел временно оккупированного Донецка. Снаряды легли прямо посреди оживленной улицы. К сожалению, в результате удара погибло более двух десятков мирных жителей. Россияне цинично винят во всем Украину и даже уже созвали заседание СБ ООН, однако местные жители в интернет-пабликах подозревают, что обстрел был произведен самой Россией.