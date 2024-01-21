Росіяни накрили Крухове "Градами": загинула людина, зруйновано будинки та дитсадок (фото)

Філашкін закликав місцевих жителів евакуюватися

Сьогодні, 21 січня, армія РФ знову обстріляла цивільні об’єкти України. Під удар окупантів потрапило місто Курахове (Донецька область).

Про це повідомляє голова Донецької ОВ Вадим Філашкін. За його даними, росіяни застосували для удару по місту РСЗВ "Град". Потрапили по житловій забудові. На місці влучення загинув 31-річний чоловік.

"Ударом пошкоджено дитсадок і кілька приватних будинків, спалахнула пожежа, яку рятувальники вже загасили. Точні наслідки атаки встановлюємо", — говорить він.

Також Філашкін закликав місцевих жителів евакуюватися та опублікував фото з місця подій.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що сьогодні вранці відбувся потужний обстріл тимчасово окупованого Донецька. Снаряди лягли прямо посеред густонаселеної вулиці. На жаль, внаслідок удару загинуло понад два десятки мирних жителів. Росіяни цинічно звинувачують у всьому Україну і навіть уже скликали засідання РБ ООН, проте місцеві жителі в інтернет-пабликах підозрюють, що обстріл було здійснено самою Росією.