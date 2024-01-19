Вручение повесток на блокпостах: в ТЦК "прокомментировали" информацию о проверках авто

Военнослужащие отказываются раскрывать детали своей работы

В конце 2023 в сети активно распространялась информация о том, что теперь в Украине повестки в ТЦК и СП вручают даже на блокпостах, останавливая авто для проверки. В ответ на эти сообщения полиция Киевщины сделала официальное заявление-опровержение, отрицая, что повестки раздают целенаправленно.

Чтобы выяснить, практикуют ли подобный способ выполнения мобилизационных задач в других регионах, "Телеграф" направил официальные запросы в ТЦК и СП Николаевской, Житомирской и Сумской областей.

В отличие от столичных коллег, работники военкоматов в этих регионах решили вообще не комментировать выполнение (или невыполнение) своих служебных обязанностей.

Стоит отметить, что основания для отказа журналистам в предоставлении публичной информации были самыми разными. Так, в Житомире сослались на возможность ограничения конституционных прав граждан в период действия военного положения, в Сумах – на отсутствие мифической аккредитации и запрет на разглашение данной информации в целом, а в Николаеве вообще заявили, что не обязаны располагать этими данными.

Напомним, ранее комендант Киевской области подполковник Руслан Олейник признал, что на новых столичных блокпостах все же могут выдавать повестки в военкоматы.