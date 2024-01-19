Вручення повісток на блокпостах: у ТЦК "прокоментували" інформацію про перевірки авто

Військкомати відмовляються розкривати деталі своєї роботи

Наприкінці 2023 року мережею активно ширилася інформація про те, що тепер в Україні повістки до ТЦК та СП вручають навіть на блокпостах, зупиняючи авто для перевірки. У відповідь на ці повідомлення поліція Київщини зробила офіційну заяву-спростування, заперечивши, що повістки роздають цілеспрямовано.

Аби з'ясувати, чи практикують подібний спосіб виконання мобілізаційних завдань в інших регіонах, "Телеграф" направив офіційні запити до ТЦК та СП Миколаївської, Житомирської та Сумської областей.

На відміну від столичних колег, працівники військкоматів у цих регіонах вирішили взагалі не коментувати виконання (або невиконання) своїх службових обов'язків.

Варто зазначити, що підстави для відмови журналістам у наданні публічної інформації були найрізноманітнішими. Так, у Житомирі послалися на можливість обмеження конституційних прав громадян у період дії воєнного стану, в Сумах – на відсутність міфічної акредитації і заборону на розголошення даної інформації загалом, а у Миколаєві — взагалі заявили, що не зобов'язані мати такі дані.

Нагадаємо, раніше комендант Київщини підполковник Руслан Олійник визнав, що на нових столичних блокпостах все ж таки можуть видавати повістки у військкомати.