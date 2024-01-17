Почти вдвое больше запланированного: Германия увеличит военную помощь Украине, названа цифра

Это стало известно по результатам телефонного разговора Шольца с Байденом

Германия увеличит военную помощь Украине в 2024 году. На нее выделят более 7 млрд евро, а не 4 млрд, как планировалось ранее.

Об этом сообщила пресс-служба правительства ФРГ, по результатам телефонного разговора канцлера ФРГ Олафа Шольца с президентом США Джо Байденом. Как рассказал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, в ходе разговора лидеры двух стран "отметили необходимость дальнейшей финансовой, военной и гуманитарной поддержки Украины" в то время, как она продолжает обороняться от российской агрессии.

Стоит отметить, что США и Германия лидируют по объемам помощи, оказанной Украине с момента начала полномасштабного российского вторжения. В частности, Берлин с 24 февраля 2022 года предоставил Киеву военную помощь уже примерно на 6 млрд евро.

В том числе, Германия поставила Украине танки Leopard, установки ПВО IRIS-T и ракеты к ним. Сейчас в стране также обсуждается предоставление Украине ракет дальнего радиуса действия Taurus. Партия экс-канцлера Германии Ангелы Меркель ХДС хочет вынести на голосование в Бундестаг вопрос о поставке Taurus. По словам политиков, это решение необходимо, так как ситуация в Украине становится все более критической.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на днях Олаф Шольц призвал страны Европейского Союза оказать в этом году более значительную военную поддержку Украине. По его мнению, поставки оружия для Украины запланированные большинством стран-членов ЕС, но "в любом случае слишком малы".