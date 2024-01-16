Зеленский в Давосе встретился с лидерами стран Европы, Африки и Азии: о чем говорили (видео)

Одна из стран, в частности, готова предоставить самолеты F-16 для ВСУ

Президент Украины на Всемирном экономическом форуме в Давосе встретился с Королем Бельгии Филиппом I и премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо. Он поблагодарил представителей этих стран за оказанную Украине помощь.

Видео встречи Владимир Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале. Он отметил, что Украина ценит все, что делают для нее союзники.

В частности, Зеленский поблагодарил премьера и короля Бельгии за то, что страна решила не просто обучить украинских пилотов на F-16, но и передать истребители на вооружение ВСУ. Также Бельгия недавно одобрила 15-й пакет военной помощи и является лидером в создании Фонда для поддержки Украины объемом 1,7 млрд евро. Его планируют наполнять за счет налогообложения доходов от замороженных российских активов.

Кроме этого украинский президент впервые встретился с президентом Руанды Полем Кагаме и президентом Сингапура Тарманом Шанмугаратнамом. С обоими он обсудил реализацию украинской "Формулы мира", конфискацию замороженных российских активов и дальнейшее сотрудничество стран.

С премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем Зеленский обсудил развитие двусторонних отношений, ведь между Украиной и Вьетнамом есть "многолетние связи".

"Призвал поддержать имплементацию пунктов Украинской формулы мира. Благодарю Вьетнам за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также за гуманитарную помощь нашему государству", — сказал Владимир Зеленский.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в США Зеленский встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Ранее их встреча не была публично анонсирована.