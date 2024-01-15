Вторая после Великобритании: еще одна страна в скором времени подпишет с Украиной соглашение по безопасности

Проект соглашения уже получили в Киеве

После подписания соглашения о сотрудничестве с Великобританией активизировались переговоры о подобном договоре с Канадой. Киев уже получил проект этого соглашения.

Об этом "Европейской правде" рассказала Наталья Цмоць, посол Канады в Украине. По ее словам, в Отаве настаивают на том, что это должно быть соглашение о "заверениях безопасности – security assurances", однако оно не видит проблем в этом сроке.

"Я очень рада вам сообщить, что в пятницу Канада выслала к Игорю Жовкве копию (проекта) соглашения, чтобы начать более детальные переговоры, чтобы через несколько недель закончить переговоры между Канадой и Украиной", – заявила она.

Канада стремится создать документы, которые предоставит именно заверения безопасности. По словам посла, этот подход общий для G7: "Среди государств G7 есть стремление предоставить Украине эти заверения, и это – срочный вопрос".

Наталья Цмоць уточнила, что принятие такого соглашения будет соответствовать договоренностям лидеров двух стран.

"Премьер-министр Трюдо еще в сентябре во время визита Зеленского в Канаду сказал, что Канада стремится возложить на бумагу свои обязательства по многолетней поддержке – для того, чтобы Украина была уверена в предсказуемости такой поддержки в будущем", – заявила она.

Ранее "Телеграф" писал, что Украина до сих пор не получила системы противовоздушной обороны NASAMS от Канады, которую она обещала передать еще год назад. До сих пор сроки снабжения остаются неизвестными.