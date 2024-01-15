Друга після Великобританії: ще одна країна незабаром підпише з Україною угоду щодо безпеки

Проєкт угоди вже отримали у Києві

Після підписання угоди про безпекову співпрацю з Великою Британією активізувались переговори про подібний договір з Канадою. Київ уже отримав проєкт цієї угоди.

Про це "Європейській правді" розповіла Наталка Цмоць, посол Канади в Україні. За її словами, в Отаві наполягають на тому, що це має бути угода про "безпекові запевнення – security assurances", однак вона не бачить проблем у цьому терміні.

"Я дуже рада вам повідомити, що в п’ятницю Канада вислала до Ігоря Жовкви копію (проєкту) угоди, щоб розпочати детальніші переговори, щоб за кілька тижнів закінчити переговори між Канадою і Україною", – заявила вона.

Канада прагне створити документи, який надасть саме безпекові запевнення. За словами посла, цей підхід є спільним для G7: "Серед держав G7 є прагнення надати Україні ці запевнення, і це – термінове питання".

Наталка Цмоць уточнила, що ухвалення такої безпекової угоди відповідатиме домовленостям лідерів двох країн.

"Прем’єр-міністр Трюдо ще у вересні під час візиту Зеленського до Канади сказав, що Канада прагне покласти на папір свої зобов’язання щодо багаторічної підтримки – для того, щоби Україна була впевнена у передбачуваності такої підтримки у майбутньому", – заявила вона.

Раніше "Телеграф" писав, що Україна досі не отримала системи протиповітряної оборони NASAMS від Канади, яку вона обіцяла передати ще рік тому. Досі строки постачання залишаються невідомими.