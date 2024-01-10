"Наш путь будет долгим": в Италии продлили помощь Украине и рассказали, как долго намерены оказывать поддержку

Италия хочет помочь Украине восстановить мир в стране

Парламент Италии утвердил резолюцию о продлении военной помощи Украине. Если поддержка прекратится, то Италия потерпит "стратегическое поражение", говорят парламентарии.

Об этом сообщает агентство Ansa. Речь идет не только о поставках боеприпасов и техники, но и других видах помощи.

Указанную резолюцию поддержали 195 парламентариев, 50 выступили против, а еще 55 воздержались от ответа. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто подчеркнул, что страна не отказывается от уже принятых на себя обязательств и дальнейших, которые будут согласованы в рамках ЕС и НАТО.

"Наша поддержка Украины остается сильной и абсолютно неизменной. Путь вперед вместе с Украиной еще долгий, но было бы драматической стратегической и политической ошибкой сделать шаг назад сейчас. Наша поддержка должна продолжаться до тех пор, пока российские атаки не прекратятся", — сказал Крозетто.

По словам министра, наибольшая проблема для Украины сейчас на фронте — это минные поля россиян. По оценкам разведки, оккупанты использовали свыше 8 млн мин, чтобы укрепить свои позиции. Именно поэтому Италия заинтересована в участии проекта "коалиции по разминированию", который продвигает Литва. Цель проекта — помочь Украине очистить свою территорию от мин.

Гуидо Крозетто также напомнил, что Италия недавно одобрила восьмой транш помощи. Также страна намерена прилагать все усилия, чтобы "положить конец конфликту и страданиям украинского народа и достичь справедливого, прочного мира и сбалансированного мира". В том числе и на уровне G7 и других международных форумах.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Владимир Зеленский высказался о заморозке войны в Украине. По словам президента, партнеры пока что не давят на Украину и не принуждают к переговорам с Россией.