"Наш шлях буде довгим": в Італії продовжили допомогу Україні та розповіли, як довго мають намір надавати підтримку

Італія хоче допомогти Україні відновити мир у країні

Парламент Італії затвердив резолюцію щодо продовження військової допомоги Україні. Якщо підтримка припиниться, то Італія зазнає "стратегічної поразки", кажуть парламентарі.

Про це повідомляє агентство Ansa. Йдеться не лише про постачання боєприпасів та техніки, а й інші види допомоги.

Вказану резолюцію підтримали 195 парламентаріїв, 50 виступили проти, а ще 55 утрималися від відповіді. Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто наголосив, що країна не відмовляється від вже взятих на себе зобов’язань та подальших, які будуть узгоджені в рамках ЄС та НАТО.

"Наша підтримка України залишається сильною та абсолютно незмінною. Шлях вперед разом з Україною ще довгий, але було б драматичною стратегічною та політичною помилкою зробити крок назад зараз. Наша підтримка має продовжуватися доти, доки російські атаки не припиняться", — сказав Крозетто.

За словами міністра, найбільша проблема для України зараз на фронті – це мінні поля росіян. За оцінками розвідки, окупанти використали понад 8 млн мін, щоб зміцнити свої позиції. Саме тому Італія зацікавлена в участі проєкту "коаліції з розмінування", який просуває Литва. Мета проєкту – допомогти Україні очистити свою територію від мін.

Гвідо Крозетто також нагадав, що Італія нещодавно схвалила восьмий транш допомоги. Також країна має намір докладати всіх зусиль, щоб "покласти край конфлікту та стражданням українського народу та досягти справедливого, міцного миру та збалансованого миру". У тому числі й на рівні G7 та інших міжнародних форумах.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Володимир Зеленський висловився про заморожування війни в Україні. За словами президента, партнери поки що не тиснуть на Україну та не примушують до переговорів із Росією.