Скандальная семья поставщиков Минобороны. Что известно о кейсе Гринкевичей

Официально все компании были записаны на родственников Игоря Гринкевича

Самой известной семьей последних дней в Украине стала семья львовского бизнесмена Игоря Гриневича. Гринкевича-старшего задержали на попытке дать взятку, пока правоохранители расследовали сделки с закупками одежды и белья для ВСУ, причинившие государству ущерб. Он до сих пор в СИЗО.

Благодаря журналистам-расследователям выяснилось, что у "предпринимательской жилки" была вся семья, ведь те были записаны руководителями компаний, вели роскошный образ жизни и владели люксовым автопарком. Возможность того, что кто-то наживался на обворовывании войска во время войны, вызвало общественное осуждение. Всех членов семьи, даже потенциальную невестку Соню Морозюк, уже неделю гневно обсуждают в соцсетях.

В чем обвиняют Гринкевича

Игорь Гринкевич — один из крупнейших поставщиков Министерства обороны. Он был задержан в конце декабря 2023 года, когда предлагал 500 тысяч долларов взятки одному из руководителей ДБР, чтобы тот вернул имущество, изъятое в ходе расследования.

Несколько месяцев назад ДБР начало расследовать сделки с закупками одежды и белья для ВСУ, которые должен был поставлять упомянутый львовский бизнесмен:

По данным следствия, компании Гринкевича якобы выиграли 23 тендера на сумму более 1,5 миллиарда гривен .

. Заказ поручили строительным компаниям, которые не имели производства или складов, чтобы производить и хранить вещи для Минобороны.

6 контрактов не выполнили, за 7 поставили товар на склады воинских частей только частично . Деньги получили в полном количестве.

. Деньги получили в полном количестве. 8 договоров были исполнены с опозданием от 3 до 5 месяцев.

от 3 до 5 месяцев. Снабжение сорвалось. Предварительно убытки государства составляют 1,2 миллиарда гривен.

Стоимость товаров была завышена, согласно анализу внешнеэкономических контактов и таможенных документов указанных предприятий.

Талантливая семья

Игорь Гринкевич с дочерью и женой

Входящая в антикоррупционный совет Минобороны журналистка "Цензор.НЕТ" Татьяна Николаенко обратила внимание на то, что скандальный бизнес оказался семейным. Мол, по документам, на самого Игоря Гринкевича ни одна из компаний не оформлена. Жена Светлана и дочь Ольга Швед вышли из бенефициаров, а одна из компаний записана только на сына Романа. В общем это такие компании:

ООО "Перспектива "Город строй",

ООО "Строительная компания Ситиград",

ООО "Строительный Альянс Монтажпроект",

ООО "Трейд Лайнс Ритейл",

ООО "Альянс Имекс Транс",

ООО "Сэйве".

ООО "Перспектива "Город строй" должна закупать бронежилеты и шлемы, но совершила транзакции за оплату "строительных материалов". Часть средств, полученных от оборонных заказов, ООО "Перспектива "Город Строй" и ООО "Строительная компания "Ситиград" вывели на предприятия семь Гринкевичей: ООО "Строительный альянс Монтажпроект", ООО "Трейд Лайнс Ритейл", ООО "Альянс Имекс Транс" и ООО "Сейве".

Во время аудита Счетной палаты мать и дочь, владевшие ООО "Трейд Лайнс Ритейл", вышли из этой фирмы. Компания на конец мая 2023 г. не поставила для ВСУ имущества на общую сумму 585,44 млн грн. Известно, что в мае и июне "Трейд Лайнс Ритейл" выиграла два тендера на общую сумму 1,5 миллиарда гривен. Она должна была поставлять питание для воинских частей. В сентябре 2023 года "Трейд Лайнс Ритейл" выиграла тендер Минобороны на обувь для военных на 57,6 миллиона гривен. В ноябре 2023-го еще один тендер на питание на 470 миллионов гривен.

Роман Гринкевич с невестой Софией Морозюк

Одна из фирм, фигурирующая в коррупционном скандале, зарегистрирована на сына бизнесмена – Романа Гринкевича. Гринкевич-младший – основатель и директор ООО "Строительный альянс Монтажпроект". Во время войны купил здание площадью 289 кв. м в элитном поселке Козин Обуховского района под Киевом, а также еще четыре земельных участка в том же поселке.

Невеста коррупционера выдала его состояние и путешествия в Венецию

В день задержания Игоря Гринкевича журналист Евгений Плинский заметил, что Роман Гринкевич обручен с художницей Софией Морозюк. Последняя является публичным лицом с большим количеством подписчиков, она выставляла в Instagram фото предложения руки и сердца в Венеции, кольцо Graff от любимого (цена от $50 000), щеголяло подаренным ожерельем Cartier (от €14 300). Гринкевич мог купить эти вещи на деньги от наживы на ВСУ. Показательна также история с выездом в Венецию — мужчина призывного возраста уехал в качестве волонтера фонда Hope UA, чтобы сделать любимое предложение.

Ранее "Телеграф" писал, что украинцев возмутила роскошная жизнь Гринкевичей, обвиняемых в невыполнении условий контрактов Минобороны.