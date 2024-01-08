Экс-нардеп призвал не отправлять на фронт одну из категорий граждан: это важно для страны

Только из 5 или даже 10 процентов населения можно сделать настоящих инженеров

Украинские оборонные производства "загибаются" от кадрового голода. Государству необходим механизм альтернативной военной службы для инженеров.

Такое мнение в интервью "Телеграфу" высказал военнослужащий ВСУ и бывший депутат Верховной Рады VIII созыва Игорь Луценко. Он считает, что смысл этого механизма должен заключатся в том, что если ты квалифицированный инженер, то ты не идешь на передовую, а работаешь по специальности.

"Это действительно ужасно нужно, потому что производства загибаются от кадрового голода. Конечно, я моделирую принцип преодоления проблемы, над этим нужно серьезно подумать", — говорит он.

Луценко объясняет, что в Украине инженерные профессии теряют свою ценность. Найти нормальных специалистов, которые помнят после института и развивались как специалисты, очень сложно.

"Например, из физически здоровых мужчин можно сделать пехотинцев. Но только из 5 или даже 10 процентов можно сделать настоящих инженеров. Мне известно немало случаев, когда люди, которые могли бы быть полезны для защиты Родины в тылу, калечатся на фронте из-за неэффективного использования их навыков и возможностей. Поэтому нам следует использовать жесткий и прагматический подход, чтобы не отправлять всех на передовую", — считает Луценко.

Больше о том, почему ситуация с дронами меняется не в пользу Украины и кто должен заняться преодолением проблемы, вы можете прочитать в полной версии интервью Игоря Луценко "Телеграфу" под названием "Этим должен заняться президент": Игорь Луценко о дефиците дронов, зависимости Украины от Китая и преимуществе россиян".

Напомним, ранее мы писали о том, что в Минобороны назвали возможный путь для преодоления дефицита снарядов.