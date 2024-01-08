Екснардеп закликав не відправляти на фронт одну із категорій громадян: це важливо для країни

Тільки з 5 чи навіть 10 відсотків населення можна зробити справжніх інженерів

Українські оборонні виробництва "загинаються" від кадрового голоду. Державі потрібний механізм альтернативної військової служби для інженерів.

Таку думку в інтерв’ю "Телеграфу" висловив військовослужбовець ЗСУ та колишній депутат Верховної Ради VIII скликання Ігор Луценко. Він вважає, що сенс цього механізму має полягати в тому, що якщо ти кваліфікований інженер, то ти не йдеш на передову, а працюєш за фахом.

"Це дійсно страшенно потрібно, бо виробництва загинаються від кадрового голоду. Звісно, я моделюю принцип подолання проблеми, над цим треба серйозно подумати", — каже він.

Луценко пояснює, що в Україні інженерні професії втрачають свою цінність. Знайти нормальних фахівців, які пам’ятають щось після інституту та розвивалися як фахівці, дуже складно.

"Наприклад, із фізично здорових чоловіків, можна зробити піхотинців. Але лише з 5 або навіть 10 відсотків можна зробити справжніх інженерів. Мені відомо чимало випадків, коли люди, які могли б бути корисними для захисту Батьківщини в тилу, калічаться на фронті через неефективне використання їхніх навичок і можливостей. Тому нам слід застосовувати жорсткий і прагматичний підхід, щоб не відправляти всіх на передову", — вважає Луценко.

Більше про те, чому ситуація з дронами змінюється не на користь України і хто має зайнятися подолання проблеми, ви можете прочитати у повній версії інтерв’ю Ігоря Луценка "Телеграфу" під назвою "Цим має зайнятись президент": Ігор Луценко про дефіцит дронів, залежність України від Китаю та перевагу росіян".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Міноборони назвали можливий шлях для подолання дефіциту снарядів.