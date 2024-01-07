"Минировали мосты под обстрелами": как защитник Донецкого аэропорта уничтожал россиян в начале великой войны

Подрыв последнего моста совершили, когда уже враг вышел на него

Украинские защитники ежедневно отстаивают нашу землю и отбивают вражеские атаки. Многие из них знакомы с фронтом еще с 2014 года. К таким бойцам относится и заместитель командира воинской части, главный инженер 250 Центра инженерной поддержки подполковник Сергей Бурковский.

Он в марте прошлого года получил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда". Об этом пишет фонд "Вернись живым".

Сергей в феврале 2022 года руководил подготовкой к уничтожению трех мостов в районе Чернобыльской зоны. После уже в составе разведывательно-диверсионных групп останавливал вражеские колонны, уничтожал и захватывал технику оккупантов.

Сергей Бурковский – сапер с 30-летним стажем. С 2015 года проходит службу в 250 Центре инженерной поддержки. В марте 2022-го военные этой части вывели из строя 47 единиц техники россиян в Черниговской области, рассказывает Сергей Бурковский.

"Русско-украинская война для меня началась в мае 2014-го. Я в то время был уволен из армии, поэтому в составе "Правого сектора" работал сапером в инженерном обеспечении на Донецком направлении — Кураховка, Красногоровка, Савур-Могила, Степановка, Пески, Донецкий аэропорт", — говорит военный.

23 февраля 2022 года боец и его подразделение получили боевое распоряжение. В составе трех групп прибыли в район села Черевач недалеко от Чернобыля для подготовки к минированию трех автомобильных мостов через реку Уж. 24 февраля в четыре утра для них началась война.

"Мы миновали мосты под обстрелами противника. Последними выходили из тех районов", — рассказывает командир.

Мост через реку Уж

Мост через реку Уж

Мост через реку Уж

Главный мост на выезде из Чернобыля вблизи села Черевач защитники заменировали первым, но не могли взорвать, потому что продолжалась эвакуация. Было принято решение передать его на содержание и под уничтожение командиру 2-го батальона 80-й аэромобильной бригады. А бойцы вместе с Сергеем поехали выше по реке, чтобы заменить еще два моста.

"Они находились на большом расстоянии друг от друга, поэтому я принял решение разделиться на две группы для экономии времени, которого было мало. Возглавленная мной группа отправилась к мосту через Уже вблизи села Полесское, другая группа под руководством Дмитрия Шмагайла отправилась для подготовки и разрушения моста вблизи села Максимовичи. Мосты миновали, когда враг производил огненное поражение с бронемашин и стрелкового оружия с противоположной стороны реки. Подрыв последнего моста совершили, когда уже враг вышел на него. Уничтожили его вместе с броне- и автомобильной техникой оккупантов", — вспоминает командир военной части.

После успешного уничтожения мостов, украинские защитники выдвинулись в пункт постоянной дислокации. Вечером 24 февраля они прибыли в Нежин, еще не столкнувшийся на тот момент с другими боевыми действиями. Да и прибывшие бойцы были не совсем боевым: из вооружения имели только автоматы, РПГ и гранаты.

"Командир создал диверсионно-разведывательные группы. Не все имели боевой опыт, но были мотивированы и патриотически настроены. Также подключилось местное население. Мы провели мобилизацию и заняли оборону по берегу реки Вьюница. Из обучающих мин делали минные шлагбаумы. Оккупанты перед ними останавливались, и мы обстреливали их из засад", — рассказывает Бурковский.

У россиян было две попытки зайти в Нежин – 25 февраля и в начале марта.

Всего за март подразделение Сергея вывело из строя 47 единиц вражеской техники благодаря минно-взрывным заграждениям и засадам.

После того как россияне ушли с севера, бойцы разминировали участки дорог и поля от взрывоопасных предметов, снимали минные поля на территории Нежинского и Прилукского районов. Россияне оставили их много. Также была уничтожена техника РФ, которая перевозила боеприпасы – не все сдетонировали.

"Роль саперов на этом этапе войны велика как при наступлении, так и в обороне. Без них подразделения, в частности пехота, не продвинутся вперед. Саперы идут впереди первых. Сейчас враг закрепился и построил мощную линию обороны. Она сильно заминирована как противотанковыми, так и Большинство запрещены Международной конвенцией — противопехотные мины нажимного действия, а также фугасные и осколочные.

При обороне саперы оборудуют инженерные заграждения. Это замедляет темпы продвижения противника", — добавляет сапер.

После начала полномасштабного вторжения РФ подразделение Сергея увеличилось в четыре раза и продолжает свою успешную работу по пути к победе Украины.

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