"Минировали мосты под обстрелами": как защитник Донецкого аэропорта уничтожал россиян в начале великой войны
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Подрыв последнего моста совершили, когда уже враг вышел на него
Украинские защитники ежедневно отстаивают нашу землю и отбивают вражеские атаки. Многие из них знакомы с фронтом еще с 2014 года. К таким бойцам относится и заместитель командира воинской части, главный инженер 250 Центра инженерной поддержки подполковник Сергей Бурковский.
Он в марте прошлого года получил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда". Об этом пишет фонд "Вернись живым".
Сергей в феврале 2022 года руководил подготовкой к уничтожению трех мостов в районе Чернобыльской зоны. После уже в составе разведывательно-диверсионных групп останавливал вражеские колонны, уничтожал и захватывал технику оккупантов.
Сергей Бурковский – сапер с 30-летним стажем. С 2015 года проходит службу в 250 Центре инженерной поддержки. В марте 2022-го военные этой части вывели из строя 47 единиц техники россиян в Черниговской области, рассказывает Сергей Бурковский.
"Русско-украинская война для меня началась в мае 2014-го. Я в то время был уволен из армии, поэтому в составе "Правого сектора" работал сапером в инженерном обеспечении на Донецком направлении — Кураховка, Красногоровка, Савур-Могила, Степановка, Пески, Донецкий аэропорт", — говорит военный.
23 февраля 2022 года боец и его подразделение получили боевое распоряжение. В составе трех групп прибыли в район села Черевач недалеко от Чернобыля для подготовки к минированию трех автомобильных мостов через реку Уж. 24 февраля в четыре утра для них началась война.
"Мы миновали мосты под обстрелами противника. Последними выходили из тех районов", — рассказывает командир.
Главный мост на выезде из Чернобыля вблизи села Черевач защитники заменировали первым, но не могли взорвать, потому что продолжалась эвакуация. Было принято решение передать его на содержание и под уничтожение командиру 2-го батальона 80-й аэромобильной бригады. А бойцы вместе с Сергеем поехали выше по реке, чтобы заменить еще два моста.
"Они находились на большом расстоянии друг от друга, поэтому я принял решение разделиться на две группы для экономии времени, которого было мало. Возглавленная мной группа отправилась к мосту через Уже вблизи села Полесское, другая группа под руководством Дмитрия Шмагайла отправилась для подготовки и разрушения моста вблизи села Максимовичи. Мосты миновали, когда враг производил огненное поражение с бронемашин и стрелкового оружия с противоположной стороны реки. Подрыв последнего моста совершили, когда уже враг вышел на него. Уничтожили его вместе с броне- и автомобильной техникой оккупантов", — вспоминает командир военной части.
После успешного уничтожения мостов, украинские защитники выдвинулись в пункт постоянной дислокации. Вечером 24 февраля они прибыли в Нежин, еще не столкнувшийся на тот момент с другими боевыми действиями. Да и прибывшие бойцы были не совсем боевым: из вооружения имели только автоматы, РПГ и гранаты.
"Командир создал диверсионно-разведывательные группы. Не все имели боевой опыт, но были мотивированы и патриотически настроены. Также подключилось местное население. Мы провели мобилизацию и заняли оборону по берегу реки Вьюница. Из обучающих мин делали минные шлагбаумы. Оккупанты перед ними останавливались, и мы обстреливали их из засад", — рассказывает Бурковский.
У россиян было две попытки зайти в Нежин – 25 февраля и в начале марта.
Всего за март подразделение Сергея вывело из строя 47 единиц вражеской техники благодаря минно-взрывным заграждениям и засадам.
После того как россияне ушли с севера, бойцы разминировали участки дорог и поля от взрывоопасных предметов, снимали минные поля на территории Нежинского и Прилукского районов. Россияне оставили их много. Также была уничтожена техника РФ, которая перевозила боеприпасы – не все сдетонировали.
"Роль саперов на этом этапе войны велика как при наступлении, так и в обороне. Без них подразделения, в частности пехота, не продвинутся вперед. Саперы идут впереди первых. Сейчас враг закрепился и построил мощную линию обороны. Она сильно заминирована как противотанковыми, так и Большинство запрещены Международной конвенцией — противопехотные мины нажимного действия, а также фугасные и осколочные.
При обороне саперы оборудуют инженерные заграждения. Это замедляет темпы продвижения противника", — добавляет сапер.
После начала полномасштабного вторжения РФ подразделение Сергея увеличилось в четыре раза и продолжает свою успешную работу по пути к победе Украины.
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