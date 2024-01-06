Его фото облетело всю страну: пострадавший при ударе по Киеву мужчина с инвалидностью нуждается в помощи

Мужчина ищет жилье

Житель многоэтажки в Соломенском районе Киева, пострадавшей в ходе российской атаки 2 января, 62-летний Олег Гонтаренко, остался не только без квартиры, но и без машины. Мужчина с рождения имеет инвалидность, его автомобиль, фактически был его "ногами". Фото его спасения облетело всю Украину, и теперь украинцы активно присоединяются к сбору денег на новое жилье для Олега.

Его историю рассказала журналистка Наталья Нагорная. Рост Олега Гонтаренко — 1,05 метра, а передвигается мужчина с помощью костылей. Его на руках вынесли из разваленной задымленной квартиры спасатели, этот момент попал на фото.

Спасение Олега Гонтаренко

"Олег ходит на костылях. Но передвигался на автомобиле. Это были его "ноги". От машины ничего не осталось", — написала журналистка.

Несмотря на инвалидность, Олег не любит сидеть в четырех стенах

Олег жил сам, сначала умер его брат, потом мама. Мужчина рассказал, что 2 января, когда Россия нанесла массированный удар по Киеву, уцелел чудом.

"Я проснулся в 6:30 утра, позавтракал, а затем включил телевизор и смотрел спортивную программу. Только это меня и спасло, что я сидел в той комнате, которая выходит на улицу. Если бы я был на кухне или в коридоре, мы бы с вами не разговаривали", – рассказал мужчина.

Сейчас мужчина находится в больнице

Взрывной волной Олега отбросило на диван и накрыло ковром. Самостоятельно выбраться он не мог, в квартире рухнули стены и мебель, заблокировав его.

"ГСЧС сначала тушили пожар, а потом уже вытаскивали людей. Оно все рухнуло, мебель, стены, двери, стекло из окон, поэтому я не смог вылезти. Потом повернулся, нашел телефон, стал звонить на 112 и говорить, что я там сижу, что много дыма. Минут сорок пришлось подождать", – рассказал Олег.

Спасатель залез через балкон и вытащил его. Серьезных повреждений мужчина не получил, однако остался буквально без всего — уцелели только водительские права, паспорт, костыли, и немного одежды.

"Я хожу на костылях и не могу пользоваться общим городским транспортом. Он в основном не приспособлен для людей с ограниченными возможностями. Машина для меня – это ноги. Она полностью уничтожена, находилась в эпицентре взрыва. Причем так, что соседям на втором этаже в комнату через стекло залетел бампер с номером машины. Ее разорвало на куски", – рассказал Олег Гонтаренко.

Мужчина ищет жилье в Соломенском районе Киева, чтоб иметь возможность получать там социальные услуги. Он открыл сбор на новое жилье. Люди активно помогают Олегу, собрана уже половина необходимой суммы. Ссылка на банку. Номер карты Олега — 5167 8032 1338 9922.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как киевляне ликвидируют последствия обстрела на Соломенке. Горожане забивают окна, вычищают следы разрушения и вешают флаги Украины в знак несокрушимости народа и нашего государства. На месте событий побывал наш фотокор Ян Доброносов.