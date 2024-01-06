Його фото облетіло всю країну: постраждалий під час удару по Києву чоловік з інвалідністю потребує допомоги

Чоловік шукає житло

Житель багатоповерхівки у Солом’янському районі Києва, яка постраждала в ході російської атаки 2 січня, 62-річний Олег Гонтаренко, залишився не лише без квартири, а й без машини. Чоловік з народження має інвалідність, його автомобіль фактично був його "ногами". Фото його порятунку облетіло всю Україну.

Його історію розповіла журналістка Наталія Нагорна. Зріст Олега Гонтаренка – 1,05 метра, а пересувається чоловік за допомогою милиць. Його на руках винесли із розваленої задимленої квартири рятувальники, цей момент потрапив на фото.

Порятунок Олега Гонтаренка

"Олег ходить на милицях. Але пересувався автомобілем. Це були його "ноги". Від машини нічого не залишилося", — написала журналістка.

Чоловік, попри свою інвалідність, не полюбляє сидіти в чотирьох стінах

Олег мешкав сам, спочатку помер його брат, потім мама. Чоловік розповів, що 2 січня, коли Росія завдала масованого удару по Києву, вцілів дивом.

"Я прокинувся о 6:30 ранку, поснідав, а потім увімкнув телевізор і дивився спортивну програму. Тільки це мене й врятувало, що я сидів у тій кімнаті, яка виходить на вулицю. Якби я був на кухні чи коридорі, ми б з вами не розмовляли", – розповів чоловік.

Зараз чоловік перебуває у лікарні

Вибуховою хвилею Олега відкинуло на диван та накрило килимом. Самостійно вибратися він не міг, у квартирі впали стіни та меблі, заблокувавши його.

"ДСНС спочатку гасили пожежу, а потім уже витягували людей. Воно все звалилося, меблі, стіни, двері, скло з вікон, тому я не зміг вилізти. Потім повернувся, знайшов телефон, став дзвонити на 112 і говорити, що я там сиджу, що багато диму. Хвилин сорок довелося зачекати", – розповів Олег.

Рятувальник заліз через балкон і витяг його. Серйозних пошкоджень чоловік не отримав, проте залишився буквально без усього — вціліли лише права водія, паспорт, милиці, і трохи одягу.

"Я ходжу на милицях і не можу користуватися спільним міським транспортом. Він переважно не пристосований для людей з обмеженими можливостями. Машина для мене – це ноги. Вона повністю знищена, перебувала в епіцентрі вибуху. Причому так, що сусідам на другому поверсі до кімнати через скло залетів бампер із номером машини. Її розірвало на шматки", – розповів Олег Гонтаренко.

Чоловік шукає житло у Солом’янському районі Києва, щоб мати змогу отримувати там соціальні послуги. Він відкрив збір на нове житло. Люди активно допомагають Олегу, зібрано вже половину необхідної суми. Посилання на банку. Номер карти Олега — 5167 8032 1338 9922.

Раніше "Телеграф" розповідав, як кияни ліквідують наслідки обстрілу на Солом’янці. Містяни забивають вікна, вичищають сліди руйнування та вішають прапори України на знак незламності народу та нашої держави. На місці подій побував наш фотокор Ян Доброносов.