Смогли узнать только по жетону: в Буче трогательно почтили память расстрелянного полицейского

После 24 февраля 2022 года он вступил в ряды ТрО

Во время эксгумации тел из братской могилы в Буче полицейского Юрия Чабаха опознали по жетону. Когда началось полномасштабное вторжение России, он вступил в ряды территориальной обороны.

Ему посмертно присвоили звание капитана. Об этом сообщает Национальная полиция.

Отмечается, что большую часть своей жизни полицейский Юрий Чабаха провел в городе Буча Киевской области. Когда он вступил в ряды терробороны, родные практически не имели связи с ним.

Юрий Чабаха к началу полномасштабного вторжения

Полицейский был одним из тех, кто помогал людям эвакуироваться, доставлял гуманитарную помощь, являясь при этом постоянно на прицеле врага. Именно тогда один из снайперов и попал в оперуполномоченного Юрия Чабаха.

Первые известия о судьбе Юрия Чабаха появились 10 апреля 2022 года. Тело стражи порядка эксгумировали с братской могилы, которая находилась возле церкви Андрея Первозванного в городе Буча. Стало известно, что Юрия убили российские оккупанты в марте 2022 года на одной из его родных улиц.

Эксгумация тел в Буче

В его честь переименовали одну из улиц Бучи. Также полицейский получил звание капитана, о котором мечтал, правда, посмертно. Погоны забрали родители Юрия Чабахи, которые не только потеряли единственного сына, а остались без дома. В начале вторжения и оккупации Бучи в дом Чабахов попала вражеская ракета.

Вручение погон родителям погибшего

Ранее "Телеграф" писал, что на фронте погиб украинский судья по боксу международной категории Эльчин Мурадов. Рефери попал под удар артиллерии.