Змогли впізнати лише за жетоном: у Бучі зворушливо вшанували пам'ять розстріляного поліцейського

Після 24 лютого 2022 він вступив до лав ТрО

Під час ексгумації тіл з братської могили в Бучі поліцейського Юрія Чабаха впізнали по жетону. Коли розпочалось повномасштабне вторгнення Росії, він вступив до лав територіальної оборони.

Йому посмертно надали звання капітана. Про це повідомляє Національна поліція.

Зазначається, що значну частину свого життя поліцейський Юрій Чабах провів у місті Буча на Київщині. Коли він вступив до лав тероборони, рідні практично не мали звʼязку з ним.

Юрій Чабаха до початку повномасштабного вторгнення

Поліцейський був одним з тих, хто допомагав людям евакуюватися, доставляв гуманітарну допомогу, будучи при цьому постійно на прицілі ворога. Саме тоді один зі снайперів і поцілив в оперуповноваженого Юрія Чабаха.

Перші звістки про долю Юрія Чабаха з’явились 10 квітня 2022 року. Тіло правоохоронця ексгумували з братської могили, яка знаходилась біля церкви Андрія Первозванного у місті Буча. Стало відомо, що Юрія вбили російські окупанти у березні 2022 року на одній з його рідних вулиць.

Ексгумація тіл у Бучі

На його честь перейменували одну з вулиць Бучі. Також поліцейський отримав звання капітана, про яке мріяв, щоправда, посмертно. Погони забрали батьки Юрія Чабахи, які не тільки втратили єдиного сина, а залишились без родинного будинку. На початку вторгнення і окупації Бучі, у будинок Чабахів влучила ворожа ракета.

Вручення погонів батькам загиблого

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