По всей Украине объявляли воздушную тревогу: что было причиной (обновлено)

Тревога продолжалась почти два часа

Во вторник, 26 декабря, по всей Украине объявляли воздушную тревогу. Причиной этого был взлет российского истребителя МиГ-31К.

Пресс-служба Воздушных сил Вооруженных сил Украины объявила тревогу в 11:17, а в 12:54 сообщили об отбое угрозы.

В то же время в ВС добавили, что на востоке и юге остается активность вражеской тактической авиации. Есть угроза применения авиационных средств поражения.

Карта воздушных тревог по состоянию на 13:00

Ранее в Воздушных силах сообщили, что российский МиГ-31К находился над акваторией Черного моря. В свою очередь Telegram-канал "Николаевский Ванек" сообщил, что один борт МиГ-31К взлетел с аэродрома в Моздоке. Также отмечалось, что в небо поднялся самолет-заправщик Ил-78.

Кроме того, сообщалось о пуске баллистического вооружения из района Джанкоя в сторону Запорожской и Днепропетровской областей. Однако позже там добавили, что по состоянию на 11:39 полет ракет не фиксируется.

Местные Telegram-каналы сообщили, что в Днепропетровской области прогремели взрывы. Отмечалось, что их слышали в Павлограде.

В то же время Telegram-канал "Крымский ветер" опубликовал видео пуска ракет в Джанкойском районе. Отмечалось, что пуск был зафиксирован в 11:34.

Позже там со ссылкой на информацию от своих источников сообщили, что это была работа российской ПВО в селе Рисово Красноперекопского района. Отмечается, что пуски проводились якобы по двум украинским ракетам, летевшим в направлении на юг.

Напомним, в Воздушных силах ВСУ посчитали, сколько ракет и дронов Россия применила для обстрелов Украины с начала полномасштабного вторжения.