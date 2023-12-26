По всій Україні оголошували повітряну тривогу: що було причиною (оновлено)

Тривога тривала майже дві години

У вівторок, 26 грудня, по всій Україні оголошували повітряну тривогу. Причиною цього був зліт російського винищувача МіГ-31К.

Пресслужба Повітряних сил Збройних сил України оголосила тривогу об 11:17, а о 12:54 було повідомлено про відбій загрози.

Водночас у ПС додали, що на сході та півдні залишається активність ворожої тактичної авіації. Існує загроза застосування авіаційних засобів ураження.

Карта повітряних тривог станом на 13:00

Раніше у Повітряних силах повідомили, що російський МіГ-31К знаходився над акваторією Чорного моря. Своєю чергою Telegram-канал "Миколаївський Ванек" повідомив, що один борт МіГ-31К злетів з аеродрому в Моздоку. Також наголошувалося, що у небо піднявся літак-заправник Іл-78.

Крім того, повідомлялося про пуск балістичного озброєння з району Джанкоя у бік Запорізької та Дніпропетровської областей. Однак пізніше там додали, що станом на 11:39 політ ракет не фіксується.

Місцеві Telegram-канали повідомили, що на Дніпропетровщині пролунали вибухи. Зазначалося, що їх чули у Павлограді.

Водночас Telegram-канал "Кримський вітер" опублікував відео пуску ракет у Джанкойському районі. Зазначалося, що пуск був зафіксований об 11:34.

Пізніше там з посиланням на інформацію від своїх джерел повідомили, що це була робота російської ППО у селі Рисове Красноперекопського району. Зазначається, що пуски проводилися нібито по двох українських ракетах, які летіли у напрямку на південь.

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ порахували, скільки ракет та дронів Росія застосувала для обстрілів України з початку повномасштабного вторгнення.