В Украину прибыли первые истребители F-16
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Украина получила первую партию истребителей F-16, которую союзники обещали поставить до конца июля. Отмечается, что трансфер осложнен логистическими задержками и языковыми барьерами.
Об этом сообщило издание Bloomberg.
"Конечный срок для передачи военных самолетов американского производства был конец июля, и он был соблюден, по словам людей, знакомых с этим вопросом. По их словам, количество истребителей невелико", — говорится в сообщении.
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