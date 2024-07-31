В Украину прибыли первые истребители F-16

Украина получила первую партию истребителей F-16, которую союзники обещали поставить до конца июля. Отмечается, что трансфер осложнен логистическими задержками и языковыми барьерами.

Об этом сообщило издание Bloomberg.

"Конечный срок для передачи военных самолетов американского производства был конец июля, и он был соблюден, по словам людей, знакомых с этим вопросом. По их словам, количество истребителей невелико", — говорится в сообщении.

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