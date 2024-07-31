В Україну прибули перші винищувачі F-16 - ЗМІ

Україна отримала першу партію винищувачів F-16, яку союзники обіцяли поставити до кінця липня. Зазначається, що трансфер був ускладнений логістичними затримками та мовними бар’єрами.

Про це повідомило видання Bloomberg.

"Кінцевий термін для передачі військових літаків американського виробництва був кінець липня, і він був дотриманий, за словами людей, знайомих з цим питанням. За їх словами, кількість винищувачів невелика", — йдеться в повідомленні.

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