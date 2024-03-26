Диверсанты пытались взорвать железнодорожную линию вдали от фронта: подробности

Диверсия была запланирована на период массовых воздушных атак в Украине

СБУ поймала "на горячем" диверсантов, пытавшихся взорвать железную дорогу в Полтавской области. Они намеревались разрушить участок, соединяющий центральные и восточные регионы Украины.

Об этом сообщает Служба безопасности на своем сайте. Известно, что диверсанты заложили самодельное взрывное устройство вблизи пути и под электропитание подвижного состава.

"В дальнейшем злоумышленники планировали привести взрывчатку в действие с помощью пульта дистанционного управления", — пишет пресс-служба СБУ.

Задержанные фигуранты

Но реализовать план им не удалось, так как фигурантов задержали правоохранители на месте событий. Ими оказались жители Киевской и Харьковской областей.

В ходе расследования выяснилось, что в случае совершения взрыва диверсанты надеялись нарушить логистические пути поставки оружия, боеприпасов и горючего для ВСУ.

Взрывчатка

"У задержанных изъяты мобильные телефоны, с которых они координировали преступные действия со своим российским куратором — кадровым сотрудником 5-й службы фсб. Его личность уже установлена Службой безопасности", — говорится в сообщении.

По данным украинской спецслужбы, в период массированных воздушных атак россиян на объекты критической инфраструктуры Украины 21-22 марта 2024 года фигуранты должны были совершить диверсию на железной дороге.

Задержанным сообщили о подозрении в диверсии, совершенном в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц. Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесению залога.

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