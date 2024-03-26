Диверсанти намагалися підірвати залізничну лінію далеко від фронту: подробиці

Диверсія була запланована на період масових повітряних атак на Україну

СБУ спіймала "на гарячому" диверсантів, які намагалися підірвати залізницю на Полтавщині. Вони мали намір зруйнувати ділянку, яка сполучає центральні та східні регіони України.

Про це повідомляє Служба безпеки на своєму сайті. Відомо, що диверсанти заклали саморобний вибуховий пристрій поблизу колії та під систему електроживлення рухомого складу.

"У подальшому зловмисники планували привести вибухівку в дію за допомогою пульта дистанційного керування", — пише пресслужба СБУ.

Затримані фігуранти

Але втілити план їм не вдалося, адже фігурантів затримали правоохоронці на місці подій. Ними виявились жителі Київської та Харківської областей.

Під час розслідування з’ясувалось, що у разі вчинення підриву диверсанти сподівались порушити логістичні шляхи постачання зброї, боєприпасів та пального для ЗСУ.

Вибухівка

"У затриманих вилучено мобільні телефони, з яких вони координували злочинні дії зі своїм російським куратором – кадровим співробітником 5-ї служби фсб. Його особу вже встановлено Службою безпеки", — йдеться у повідомлені.

За даними української спецслужби, у період масованих повітряних атак росіян на об’єкти критичної інфраструктури України 21-22 березня 2024 року фігуранти мали вчинити диверсію на залізниці.

Затриманим повідомили про підозру в диверсії, вчиненій в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб. Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Раніше "Телеграф" писав, що у Росії заочно "заарештували" голову СБУ Василя Малюка.