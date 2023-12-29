Повторная идентификация в ТЦК: нардепы молчат, а юристы оценивают санкции за уклонение от явки

Парламентарии ищут новые способы вывести из тени военнообязанных граждан

Не успели украинцы оправиться от новостей о предстоящем снижении мобилизационного возраста и призыве на фронт инвалидов, как новый законопроект №10378 о мобилизации заиграл еще более яркими красками. Оказывается, авторы реформы планируют вынудить всех военнообязанных пройти "переидентификацию" в ТЦК.

Слово "заставить" использовано не случайно: уклонение от повторного взятия на учет чревато гражданам (как в Украине, так и за ее пределами) достаточно неприятными последствиями.

Несмотря на то, что члены комитета ВРУ по национальной безопасности, обороне и разведке продолжают соблюдать "информационную тишину" вокруг законопроекта, игнорируя вопросы журналистов по этому поводу, "Телеграф" попытался разобраться в том, кого будет касаться новая норма и насколько оправданы санкции, предусмотренные за ее нарушение.

Загадочная "переидентификация"

Сдержанные разъяснения относительно изменений, которые могут вступить в силу уже в январе, согласился предоставить только нардеп от "Батькивщины" Вадим Ивченко. По его словам, парламентарии выписывают положения нормы о необходимости всем военнообязанным гражданам Украины явиться в ТЦК и СП для повторной идентификации.

В частности, планируется введение обновленного военного учета, карточку которого должны получить все без исключения: и пригодные к службе, ранее уже "отметившиеся" в военкомате, и забронированные лица, и даже непригодные к службе граждане. Исключением не станут ни действующие нардепы, ни беженцы за границей.

"В этом учете будет записано, что там годится то-то, то-то, то-то, но он "забронирован". Он – народный депутат, он – городской голова, он – работает на предприятии оборонного производства, то есть имеет "бронь". И так далее. Это значит, если человек за границей, например, он должен пройти тоже эту идентификацию. А если он не пройдет, то это означает, что будут последствия", - рассказал Ивченко "Радио Свобода".

Сколько времени дадут украинцам на прохождение этой процедуры, будет ли она регулярной или одноразовой, и потребует ли дополнительного прохождения ВЛК – неизвестно, ведь абсолютное большинство причастных к созданию законопроекта должностных лиц от комментариев воздерживаются.

Информацию издания УП о том, что парламентариям рекомендовали сохранять "режим тишины", переадресовывая все вопросы военным, "Телеграфу" косвенно подтвердил полковник СБУ, Секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

"Лично я как член профильного комитета даю комментарии по поводу тех вопросов, ответы на которые я знаю. Что касается якобы выданных "рекомендаций"... Я видел сообщение об этом в СМИ и одновременно не слышал, чтобы кто-то из моих коллег или из власти в целом комментировал подробности законопроекта. Исходя из этого, можно предположить, что это правда. Возможно, это действительно делается для того, чтобы разъяснением непопулярных решений занимались военные. Кстати, Министерство обороны также молчит, хотя это их прямая обязанность", — говорит нардеп от партии "Голос".

Что касается нормы о переидентификации в ТЦК, вопросов к ней действительно больше, чем ответов, отмечает Роман Костенко. По словам нардепа, разработкой общего законопроекта о мобилизации занималось непосредственно правительство, и теперь парламентариям сложно разобраться в его положениях.

"Нам так же сложно понять, что они имели в виду в тех или иных нормах, как и вам. Возможно, они хотят отдельные нормы дополнительно регулировать подзаконными актами, ведь в законопроекте они выглядят довольно нелогично. За разъяснением лучше обращаться напрямую к правительству, но оно, как и "слуги народа", ничего не комментирует", – говорит нардеп.

Подробности будущей нормы закона о мобилизации пока не знают и работники самих военкоматов. По словам спикера Полтавского областного ТЦК и СП Романа Истомина, подготовка к внедрению изменений еще не началась.

"Пока не будет принят закон, комментировать его вообще, я так думаю, вам никто не будет. Это только проект закона. Никаких распоряжений по подготовке к выполнению еще не принятого проекта закона не поступало", — сказал Истомин в комментарии "Телеграфу ".

Наказание по законам военного времени

Интересно, что при отсутствии подробностей о том, каким образом будет происходить "переидентификация", наказание за уклонение от нее в парламенте уже озвучили.

Так, в случае неявки в ТЦК, военнообязанный гражданин Украины, независимо от его места нахождения, может быть лишен:

возможности оформить новые документы (паспорт, доверенность на имущество, продажа/покупка недвижимости);

право получения консульских услуг за границей;

возможности пройти верификацию в банках и пользоваться собственными банковскими счетами или открывать новые.

По словам адвоката ЮК Riyako&Partners Екатерины Анищенко, ситуация, при которой граждан заставляют выполнять их конституционную обязанность – защищать Родину – ограничивая при этом их конституционные права, не является нормальной для демократического государства.

"Мы неоднократно слышали от наших законотворцев и уполномоченных лиц, что армия должна быть мотивирована. Будут ли такие санкции повышать мотивированность – большой вопрос. В законопроекте прямо указано, что его положения позволяют ограничивать конституционные права граждан. Кстати, это стало возможным еще в 2016 году, согласно постановлению Кабмина о военном положении.

Вопрос о том, в каком объеме они могут ограничиваться и насколько эти объемы соотносимы с тяжестью нарушений. Точный список не приводится, но из того, что уже известно, одна лишь невозможность пользоваться своим правом реализации имущества – это уже серьезное нарушение конституционных прав. В частности, права собственности, которое охраняется Конституцией, что неоднократно отмечалось Конституционным судом Украины", – говорит адвокат в комментарии "Телеграфу".

Если законопроект будет принят в существующем виде, обжаловать его положения можно будет в Европейском суде по правам человека. По словам правозащитницы, уже сейчас можно прогнозировать большое количество таких исков в будущем, однако рассчитывать на вынесение по ним скорых положительных решений в пользу граждан пока сложно.