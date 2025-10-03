Полтава під масованою ракетно-дроновою атакою ворога: що відомо

Росіяни продовжують терор проти цивільної інфраструктури

Російські окупанти вночі 3 жовтня масовано атакували Полтаву. По місту запустили велику кількість крилатих ракет, балістику та ударні безпілотники, було чутно багато вибухів. Попередньо, цілями окупантів могли бути енергетичні об'єкти.

Про атаку окупантів повідомили Повітряні сили та моніторингові канали. За даними моніторингу, російські окупанти випустили по Полтаві та околицях:

До 9 крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К";

До 2 балістичних ракет наземного базування "Іскандер-М";

Десятки ударних дронів та дронів-імітаторів.

Частину ракет попередньо перехопила протиповітряна оборона. Під ударами крилатих ракет також опинилися Гадяч та Охтирка. Зберігається загроза дронової атаки на місто: моніторинг фіксує скупчення дронів на Полтавщині та Харківщині. Не менше 12 дронів летить безпосередньо на Полтаву.

Наслідки атаки поки що невідомі. Полтавські канали пишуть про пожежі у місті та за містом. Попередньо, окупанти планували атакувати енергетичні об'єкти у місті та області: росіяни продовжують терор проти цивільної інфраструктури. Офіційна влада поки що не коментувала ані атаку, ані її наслідки.

Нагадаємо, що Росія в ніч на 2 жовтня завдала удару по Україні "шахедами". Вибухи лунали на Київщині, Сумщині та Одещині. У Бучанському районі є інформація про пошкодження залізниці, а в Одесі зайнялась масштабна пожежа.

Також у ніч на 28 вересня окупанти влаштували чергову масовану комбіновану атаку на Україну. Ворог задіяв ударні безпілотники та дрони-імітатори, підняв у небо стратегічну авіацію, — загалом шість Ту-95МС та два Ту-160 з ракетами Х-101, а також залишки Чорноморського флоту з крилатими ракетами "Калібр". Також в небо підіймали МіГ-31К та запускали аеробалістичні ракети "Кинджал".