Полтава под массированной ракетно-дроновой атакой врага: что известно
Россияне продолжают террор против гражданской инфраструктуры
Российские оккупанты ночью 3 октября массированно атаковали Полтаву. По городу запустили большое количество крылатых ракет, баллистику и ударные беспилотники, было слышно много взрывов. Предварительно, целями оккупантов могли быть энергетические объекты.
Об атаке оккупантов сообщили Воздушные силы и мониторинговые каналы. По данным мониторинга, российские оккупанты выпустили по Полтаве и окрестностям:
- До 9 крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К";
- До 2 баллистических ракет наземного базирования "Искандер-М";
- Десятки ударных дронов и дронов-имитаторов.
Часть ракет предварительно перехватила противовоздушная оборона. Под ударами крылатых ракет также оказались Гадяч и Ахтырка. Сохраняется угроза дроновой атаки на город: мониторинг фиксирует скопление дронов в Полтавской и Харьковской областях. Не менее 12 дронов летит прямо на Полтаву.
Последствия атаки пока неизвестны. Полтавские каналы пишут о пожарах в городе и за городом. Предварительно, оккупанты планировали атаковать энергетические объекты в городе и области: россияне продолжают террор против гражданской инфраструктуры. Официальные власти пока не комментировали ни атаку, ни ее последствия.
Напомним, что Россия в ночь на 2 октября нанесла удар по Украине "шахедами". Взрывы раздавались в Киевской, Сумской и Одесской областях. В Бучанском районе есть информация о повреждении железной дороги, а в Одессе загорелся масштабный пожар.
Также в ночь на 28 сентября оккупанты устроили очередную массированную комбинированную атаку на Украину. Враг задействовал ударные беспилотники и дроны-имитаторы, поднял в небо стратегическую авиацию — всего шесть Ту-95МС и два Ту-160 с ракетами Х-101, а также остатки Черноморского флота с крылатыми ракетами "Калибр". Также в небо поднимали МиГ-31К и запускали аэробаллистические ракеты "Кинжал".