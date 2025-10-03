Полтава под массированной ракетно-дроновой атакой врага: что известно

Россияне продолжают террор против гражданской инфраструктуры

Российские оккупанты ночью 3 октября массированно атаковали Полтаву. По городу запустили большое количество крылатых ракет, баллистику и ударные беспилотники, было слышно много взрывов. Предварительно, целями оккупантов могли быть энергетические объекты.

Об атаке оккупантов сообщили Воздушные силы и мониторинговые каналы. По данным мониторинга, российские оккупанты выпустили по Полтаве и окрестностям:

До 9 крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К";

До 2 баллистических ракет наземного базирования "Искандер-М";

Десятки ударных дронов и дронов-имитаторов.

Часть ракет предварительно перехватила противовоздушная оборона. Под ударами крылатых ракет также оказались Гадяч и Ахтырка. Сохраняется угроза дроновой атаки на город: мониторинг фиксирует скопление дронов в Полтавской и Харьковской областях. Не менее 12 дронов летит прямо на Полтаву.

Последствия атаки пока неизвестны. Полтавские каналы пишут о пожарах в городе и за городом. Предварительно, оккупанты планировали атаковать энергетические объекты в городе и области: россияне продолжают террор против гражданской инфраструктуры. Официальные власти пока не комментировали ни атаку, ни ее последствия.

Напомним, что Россия в ночь на 2 октября нанесла удар по Украине "шахедами". Взрывы раздавались в Киевской, Сумской и Одесской областях. В Бучанском районе есть информация о повреждении железной дороги, а в Одессе загорелся масштабный пожар.

Также в ночь на 28 сентября оккупанты устроили очередную массированную комбинированную атаку на Украину. Враг задействовал ударные беспилотники и дроны-имитаторы, поднял в небо стратегическую авиацию — всего шесть Ту-95МС и два Ту-160 с ракетами Х-101, а также остатки Черноморского флота с крылатыми ракетами "Калибр". Также в небо поднимали МиГ-31К и запускали аэробаллистические ракеты "Кинжал".