Допоможемо нищити окупантів: триває збір на бус для українських військових

Транспорт потрібен, щоб підвозити БК на позиції

Ні для кого не секрет, що транспортні засоби на фронті — це розхідний матеріал. Але життєво необхідний розхідний матеріал. Автівки та буси допомагають евакуйовувати військових, доставляти їм провізію та боєприпаси. А для 3 РУБАК 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" потрібен бус для потреб складів тяжких бомберів. А якщо говорити простими словами, то цей вантажний бус потрібний, щоб підвозити БК зі складів на позиції.

Всього потрібно зібрати 500 тисяч гривень, проте початок вже покладено і загальними зусиллями його більш ніж можливо закрити — але для цього потрібні донати від усіх небайдужих. Важливі навіть маленькі суми.

"Логістика це основа продуктивної роботи, і саме через це нашим хлопцям зараз з цим важкувато, тому ж ворог це розуміє і постійно вибиває нам автотранспорт", — йдеться у повідомленні.

Підтримати захисників можна донатом на банку:

https://send.monobank.ua/jar/8jUm4fBt3c

Номер картки банки:

5375 4112 2047 4931