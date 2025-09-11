Поможем уничтожать окупантов: продолжается сбор на бус для украинских военных

Транспорт нужен, чтобы подвозить БК на позиции

Ни для кого не секрет, что транспортные средства на фронте – это расходный материал. Но жизненно необходимый расходный материал. Автомобили и бусы помогают эвакуировать военных, доставлять им провизию и боеприпасы. А для 3 РУБАК 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" нужен бус для нужд складов тяжелых бомберов. А если говорить простыми словами, этот грузовой бус нужен, чтобы подвозить БК со складов на позиции.

Всего нужно собрать 500 тысяч гривен, однако начало уже положено и общими усилиями его более чем возможно закрыть — но для этого нужны донаты от всех небезразличных. Важны даже маленькие суммы.

"Логистика это основа продуктивной работы, и именно поэтому нашим ребятам сейчас с этим тяжеловато, поэтому враг это понимает и постоянно выбивает нам автотранспорт", — говорится в сообщении.

