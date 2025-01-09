Стало відомо, чим ЗСУ могли атакувати нафтобазу у Енгельсі. Що це за дрон (характеристики та фото)

Розробник дрона "Бобер" - вітчизняна компанія "УкрДжет"

РосЗМІ пишуть, що результативних ударів ЗСУ по російській нафтобазі Комбінату "Кристал" Росрезерву у місті Енгельс Саратовської області було завдано безпілотниками українського виробництва "Бобер". На собі вони, за їхніми даними, несли понад 100 кг вибухівки.

Telegram-канал пише, що наліт на нафтобазу, яка використовується для зберігання авіаційного палива для авіабази Енгельс-2, здійснювали безпілотники "Бобер", кожен із яких ніс на собі близько 10 кг вибухівки. Усього за даними каналу, було збито 11 дронів.

Що відомо про український дрон-камікадзе UJ-26 "Бобер"

Перші фото інноваційного українського безпілотника "Бобер" з'явилися у травні 2023 року. Його розробник — вітчизняна компанія "УкрДжет", БПЛА став важливою частиною проєкту "Back Box" від Фонду "Повернись живим".

"Бобер" вирізняється унікальною аеродинамічною схемою типу "качка", де горизонтальне оперення розміщене перед крилом. Така конструкція забезпечує виняткову маневреність, дозволяючи ухилятися від ворожої протиповітряної оборони через зміну висоти польоту або швидку зміну цілі.

Безпілотник має вражаючу дальність польоту — до 800 кілометрів, що робить його ефективним інструментом для далеких операцій. При вартості 108 тисяч доларів США, "Бобер" запущено в серійне виробництво з можливістю масштабування виробничих потужностей відповідно до потреб оборони.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ввечері 8 січня на нафтобазі у Енгельсі все ще тривала пожежа, яка виникла унаслідок нічної атаки дронів. Спалахнув ще один резервуар з паливом.