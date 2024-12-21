Підрив мосту та атаки дронами. Як виглядає село біля Курахового, яке вже могли окупавати росіяни (відео)

На Курахівському напрямку йдуть запеклі бої

У мережі з'явились кадри, як росіяни руйнують майже окуповане на Донеччині село Костянтинопольське. На населений пункт скидаються бомби, ракети та дрони.

Як зазначають пабліки у мережі, було зруйновано один з мостів. Відео вибуху вже поширюють у мережі.

"Російська авіація знищила міст через річку Вовча між Костянтинопольським та Андріївкою", — йдеться у мережі.

Водночас з'явились кадри атаки дроном цього ж села. Як пишуть росЗМІ, населений пункт ще не окуповано, за нього йдуть запеклі бої.

"Оператор дрону російського угруповання "Південь" зробив перші кадри села, каже пілот БПЛА "Блискавка-2" із позивним "Печорін"", — йдеться у підписі до відео.

На кадрах відео видно забудову села, яке майже стерто окупантами з лиця землі. У Костянтинопольському не залишилось вцілілого будинку, що видно навіть з висоти пташиного польоту.

Зауважимо, що аналітичний портал DeepState повідомляв про окупацію села Костянтинопольське ще 19 грудня. Але ці дані жодна зі сторін офіційно не підтвердила. До війни у селі проживало майже 500 людей.

Нагадаємо, що росіяни мають просування в Харківській та Донецькій областях і на Курщині.

Раніше "Телеграф" писав, що військовий експерт розповів, чи є загроза наступу росіян на Херсон.