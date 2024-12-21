Подрыв моста и атаки дронами. Как выглядит село возле Курахово, которое уже могли оккупировать россияне (видео)

На Кураховском направлении идут ожесточенные бои

В сети появились кадры, как россияне разрушают почти оккупированное на Донетчине село Константинопольское. На населенный пункт скидывают бомбы, ракеты и дроны.

Как отмечают паблики в сети, был разрушен один из мостов. Видео взрыва уже распространяют в сети.

"Российская авиация уничтожила мост через реку Волчья между Константинопольским и Андреевкой", — говорится в сети.

В то же время появились кадры атаки дроном этого же села. Как пишут росСМИ, населенный пункт еще не оккупирован, за него идут ожесточенные бои.

"Оператор дрона российской группировки "Юг" сделал первые кадры села, говорит пилот БПЛА "Молния-2" с позывным "Печорин"", — говорится в подписи к видео.

На кадрах видео видна застройка села, почти стертая оккупантами с лица земли. В Константинопольском не осталось ни одного целого дома, что видно даже с высоты птичьего полета.

Заметим, что аналитический портал DeepState сообщал об оккупации села Константинопольское еще 19 декабря. Но эти данные ни одна из сторон официально не подтвердила. До войны в селе проживало около 500 человек.

Напомним, что у россиян есть продвижение в Харьковской и Донецкой областях и на Курщине.

Ранее "Телеграф" писал, что военный эксперт рассказал, есть ли угроза наступления россиян на Херсон.