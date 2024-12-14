Україна має новітню систему РЕБ. Що в ній особливого, розповів фахівець KVENTUS

Компанія хоче забезпечити усю лінію оборони екосистемою "Атлас"

Російська армія за тривалий час війни вже навчилась обходити засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) України, проте технології не стоять на місці. І українці вже з 2025 року будуть використовувати новітні системи KVENTUS LTEJ MIRAGE та KVENTUS MS AZIMUTH.

Про це у програмі "Зараз!" на ютуб-каналі "Телеграфу" розповів СЕО компанії KVENTUS Ярослав Філімонов. За його словами, ці прилади працюють у комплексі у вигляді цілої екосистеми.

"Ми випустили зараз на ринок засіб радіоелектронної розвідки "Азимут" та "Міраж". Вони працюють у зв'язці. Ці РЕБ виявляють дрони, які рухаються та перебивають сигнал. Вони можуть впливати на щільний сигнал дрона на відстані 2-3 км", — каже Філімонов.

Зазначається, що система AZIMUTH здатна контролювати радіочастотний ефір, вимірювати параметри радіочастотного випромінювання, пеленгувати джерела сигналів та документувати результати роботи. Кількість БПЛА, що може виявити цей РЕБ, — не одна сотня дронів одночасно. Система "Міраж" до того ж має значне зниження енергоспоживання, що дозволяє довше працювати в польових умовах

За словами Філімонова, екосистема, яку утворюють РЕБ, повинна забезпечувати автоматизований режим роботи, а також бути керованою дистанційно. Саме це дозволяють робити "Азимут" та "Міраж".

"За цими рішеннями майбутнє зараз. Наш засіб може працювати проти всіх типів дронів на частотах від 300 до 1600 МГц. У найближчі два місяці ми вже будемо працювати і від 1600 до 6 000, тобто таким чином ми закриємо повністю весь спектр від 200 до 6 000 МГц і зможемо працювати проти будь-якого типу дронів", — пояснює СЕО компанії KVENTUS.

До того ж, він наголошує, що завдяки можливості управляти РЕБ дистанційно оператор зможе контролювати одразу кілька засобів. А це допоможе зберегти особовий склад та пришвидшити реакцію бійців на дрони, які пускають росіяни.

"Цей комплекс, який називається "Атлас", складається з РЕБ "Міраж" та "Азимут". Він на сьогодні — передова розробка у напрямку радіоелектронної боротьби та розвідки. І от якраз у 25-му році він буде дуже актуальний", — каже Філімонов.

За його словами, компанія наразі хоче зібрати понад 5 млрд грн, аби забезпечити усю лінію оборони екосистемою "Атлас". Це допоможе бійцям краще захищатись від російських дронів.

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