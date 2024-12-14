Украина имеет новую систему РЭБ. Что в ней особенного, рассказал специалист KVENTUS

Компания хочет обеспечить всю линию обороны экосистемой "Атлас"

Российская армия за долгое время войны уже научилась обходить средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Украины, однако технологии не стоят на месте. И украинцы уже с 2025 года будут использовать новые системы KVENTUS LTEJ MIRAGE и KVENTUS MS AZIMUTH.

Об этом в программе "Зараз!" на ютуб-канале "Телеграфа" рассказал СЕО компании KVENTUS Ярослав Филимонов. По его словам, эти приборы работают в комплексе посредством целой экосистемы.

"Мы выпустили сейчас на рынок средство радиоэлектронной разведки "Азимут" и "Мираж". Они работают в связке. Эти РЭБ обнаруживают движущиеся и перебивающие сигнал дроны. Они могут влиять на плотный сигнал дрона на расстоянии 2-3 км", – говорит Филимонов.

Система AZIMUTH способна контролировать радиочастотный эфир, измерять параметры радиочастотного излучения, пеленгировать источники сигналов и документировать результаты работы. Количество БПЛА, которое может обнаружить этот РЭБ, – не одна сотня дронов одновременно. Система "Мираж" имеет значительное снижение энергопотребления, что позволяет дольше работать в полевых условиях.

По словам Филимонова, экосистема, образуемая РЭБ, должна обеспечивать автоматизированный режим работы, а также быть управляемой дистанционно. Именно это позволяют делать "Азимут" и "Мираж".

"За этими решениями будущее сейчас. Наше средство может работать против всех типов дронов на частотах от 300 до 1600 МГц. В ближайшие два месяца мы уже будем работать и от 1600 до 6 000, то есть таким образом мы закроем полностью весь спектр от 200 до 6 000 МГц и сможем работать против любого типа дронов", — объясняет СЕО компании KVENTUS.

К тому же он отмечает, что благодаря возможности управлять РЭБ дистанционно оператор сможет контролировать сразу несколько средств. А это поможет сохранить личный состав и ускорить реакцию бойцов на дроны, которые пускают россияне.

"Этот комплекс, который называется "Атлас", состоит из РЭБ "Мираж" и "Азимут". Он на сегодняшний день — передовая разработка в направлении радиоэлектронной борьбы и разведки. И вот как раз в 25-м году он будет очень актуален", — говорит Филимонов.

По его словам, компания хочет собрать более 5 млрд грн, чтобы обеспечить всю линию обороны экосистемой "Атлас". Это поможет бойцам лучше защищаться от российских дронов.

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