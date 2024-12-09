Глаза артиллерии. Как на Курщине используют высокоточный дрон "Фурия" (фото)

Дрон может зафиксировать цель и следить за ней с точностью в несколько десятков метров. Все это — под действием враждебных РЭБов

Украинские дроны без устали охотятся на кафиров. Некоторые из них — новые разработки, есть и выпускаемые с начала войны в 2014 году. Среди последних — беспилотный авиакомплекс "Фурия".

За его работой в Курщине понаблюдал корреспондент "Телеграфа". На фото – бойцы и техника батальона беспилотных систем 36 ОБрМП им. контрадмирала Михаила Билинского.

Что за комплекс "Фурия"

Дрон из БпАК "Фурия"

Беспилотный авиационный комплекс А1-СМ "Фурия" в 2014 году разработали в ООО "НПП "Атлон Авиа" с 2014. На вооружение Вооруженных сил официально взяли в 2020 году, однако использовали и раньше, в частности в Нацгвардии — здесь они стояли на вооружении 2015. Имеет 2 варианта А1-С и А1-СМ Основное применение – воздушная разведка и корректировка огня артиллерии. Последняя модификация комплекса состоит из трех дронов, трех дневных и двух ночных модулей с тепловизорами.

Характеристики БпАК "Фурия"

Бойцы следят за данными "Фурии"

Оператор следит за информацией из дрона за двумя мониторами – с информированием о координатах и GPS-позиции, а второй – оптическая камера. Продолжительность пребывания в полете — до 3 часов. Тактическая глубина — до 50 км. Максимальная дальность полета – до 200 км. Скорость длительного полета – 65 км/ч, однако может разогнаться вдвое быстрее – 130-140 км/ч. "Фурия" способна определить цель и автосопровождать ее с точностью до 20 метров.

Характеристики БпАК "Фурия"

Ранее "Телеграф" рассказывал об украинской дроно-ракете "Ад". Кроме озвученных характеристик, эксперты сделали несколько предположений относительно ее возможностей по имеющимся фото.