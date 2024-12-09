Очі артилерії. Як на Курщині використовують високоточний дрон "Фурія" (фото)

Дрон може зафіксувати ціль та слідкувати за нею, з точністю у кілька десятків метрів. Все це — під дією ворожих РЕБів

Українські дрони невтомно полюють на окупантів. Деякі з них — нові розробки, є й ті, які випускаються з початку війни в 2014 році. Серед останні — безпілотний авіакомплекс "Фурія".

За його роботою на Курщині поспостерігав кореспондент "Телеграфа". На фото — бійці та техніка батальйону безпілотних систем 36 ОБрМП ім. контрадмірала Михайла Білинського.

Що за комплекс "Фурія"

Дрон з БпАК "Фурія"

Безпілотний авіаційний комплекс А1-СМ "Фурія" у 2014 році розробили у ТОВ "НВП" Атлон Авіа" з 2014 року. На озброєння Збройних сил офіційно взяли в 2020 році, однак використовували і раніше, зокрема у Нацгвардії — тут вони стояли на озброєнні з 2015. Має 2 варіанти А1-С та А1-СМ. Основне застосування — повітряна розвідка та коригування вогню артилерії. Остання модифікація комплексу складається з трьох дронів, трьох денних та двох нічних модулів з тепловізорами.

Характеристики БпАК "Фурія"

Бійці слідкують за даними "Фурії"

Оператор стежить за інформацією з дрона за двома моніторами — з інформуванням про координати та GPS-позицію, а другий — оптична камера. Тривалість перебування в польоті — до 3 годин. Тактична глибина — до 50 км. Максимальна дальність польоту — до 200 км. Швидкість тривалого польоту — 65 км/год, проте може розігнатися вдвічі швидше — 130-140 км/год. "Фурія" здатна визначити ціль та автосупроводити її з точністю до 20 метрів.

Характеристики БпАК "Фурія"

Раніше "Телеграф" розповідав про українську дроно-ракету "Пекло". Окрім озвучених характеристик, експерти зробили кілька припущень щодо її можливостей по наявних фото.