"Не гарматне м’ясо": відомий блогер Лачен скандально пояснив, чому не йде служити

Відомому блогеру Ігорю Лаченкову (Лачену) нагадали його зневажливі висловлювання про мобілізованих у ЗСУ та відмову захищати країну особисто. Лаченков в одному із інтерв’ю заявив, що не йде в армію, бо не вважає себе "гарматним м’ясом".

Відповідний фрагмент з інтервʼю сьогодні шириться в ЗМІ та соціальних мережах. Виявилось, що це фрагмент інтерв’ю Лаченкова, яке він дав раніше на YouTube-каналі "Mila Eremeeva".

В розмові Лачен заявив, що питання про те, чому він не на фронті, може задавати "тільки рус*я". "Українці все розуміють. У нас такого нема. Ми ж не гарматне м'ясо! Кожен на своєму фронті. Це тільки у рус*і всі повинні бути під дулом автомата і йти захищати родіну", — заявив Лаченков.

Зневажливе висловлювання Лаченкова, який є відомим блогером і дозволяє собі різноманітні оцінки ситуації на фронті та у війську, викликало негативне ставлення українців. Особливо, враховуючи, що Лаченкову влітку цього року виповнилось 25 років і він підлягає мобілізації.

Сам Ігор Лаченков поки не прокоментував скандальне відео та не пояснив, на яких підставах зміг уникнути мобілізації.