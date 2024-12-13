"Не пушечное мясо": известный блогер Лачен скандально объяснил, почему не идет служить

Известному блогеру Игорю Лаченкову (Лачену) напомнили его пренебрежительные высказывания о мобилизованных в ВСУ и отказ защищать страну лично. Лаченков в одном из интервью заявил, что не идет в армию, потому что не считает себя "пушечным мясом".

Соответствующий фрагмент из интервью сегодня распространяется в СМИ и социальных сетях. Оказалось, что это фрагмент интервью Лаченкова, которое он дал ранее на YouTube-канале "Mila Eremeeva".

В разговоре Лачен заявил, что вопрос о том, почему он не на фронте, может задавать "только рус*я". "Украинцы все понимают. У нас такого нет. Мы же не пушечное мясо! Каждый на своем фронте. Это только у рус*и все должны быть под дулом автомата и идти защищать родину", — заявил Лаченков.

Пренебрежительное высказывание Лаченкова, который является известным блогером и позволяет себе разнообразные оценки ситуации на фронте и в армии, вызвало негативное отношение украинцев. Особенно, учитывая, что Лаченкову летом этого года исполнилось 25 лет и он подлежит мобилизации.

Сам Игорь Лаченков пока не прокомментировал скандальное видео и не объяснил, на основании чего смог избежать мобилизации.