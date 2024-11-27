Україна не буде виправляти помилки союзників кров'ю власної молоді

В Україні немає сенсу знижувати мобілізаційний вік, щоб призвати додаткових солдатів. Україна не може озброїти як слід навіть солдатів, які вже є, оскільки партнери сильно зволікають із постачаннями озброєння.

Про це написав радник президента України Володимира Зеленського, Дмитро Литвин, у своєму Twitter. Так він зреагував на інформацію ЗМІ про те, що адміністрація чинного президента США вимагала від Зеленського знизити мобілізаційний вік до 18 років.

"Немає сенсу бачити заклики до України до зниження мобілізаційного віку, начебто для того, щоб призвати більше людей, коли ми бачимо, що анонсована раніше техніка не надходить вчасно. Через ці зволікання Україні не вистачає зброї, щоб озброїти вже мобілізованих солдат", – написав Литвин.

Також він зазначив, що партнери України, маючи доступ до даних, можуть самі перевірити та порівняти фактичні постачання з тим, що було обіцяно. Україна не буде виправляти помилки союзників кров'ю власної молоді.

"Не можна очікувати, що Україна компенсує затримки в матеріально-технічному забезпеченні чи вагання у підтримці молодістю наших чоловіків на передовій", – додав Литвин.

Нагадаємо, 27 листопада ЗМІ повідомили, що Сполучені Штати Америки радять Україні зменшити мобілізаційний вік до 18 років. Адміністрація чинного президента США Байдена тисне з цього приводу на президента України Зеленського.

В Європі також вважають, що Україні потрібне зниження мобілізаційного віку, щоб розв'язати проблеми на фронті. Якщо цього не зробити, вона незабаром втратить позиції в Курській області. Європейські чиновники кажуть, що президент України Володимир Зеленський неодноразово чув від союзників, що ЗСУ, мовляв, "мають проблему з чисельністю, а не з кількістю озброєння".